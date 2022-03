Dobbelt norsk: - Var to konger i Holmenkollen i dag

HOLMENKOLLEN (VG) - Det var to konger i Holmenkollen i dag, meldte Sturla Holm Lægreid etter å ha blitt slått på målstreken av den ene: Sivert Guttorm Bakken.

KONGELIG MØTE: Sivert Bakken hilser på Kong Harald etter triumfen på fellesstarten i Holmenkollen.

23-åringen spurtet inn og tok sin første verdenscupseier. Den kom i hans 22. verdenscupløp på dagens fellesstart i Holmenkollen.

– Jeg har vist tidligere denne sesongen at når alt klaffer så kan det holde til mye, men jeg hadde ikke forventet å ta en seier i min første sesong i verdenscupen, sier Bakken til VG.

I et målområde badet i sol mottok 23-åringen gratulasjoner for sin triumf. Først av gratulantene var Sturla Holm Lægreid som ble slått i spurten, så ble det tur opp til Kong Harald.

– Kongen sa at han syntes dette var veldig bra underholdning. Og det er bra, for det er det vi prøver på med skiskyting.

– Sturla Holm Lægreid var litt misunnelig på deg fordi det ble ikke noe kongemøte på ham da han vant sprinten på fredag?

– Han får vel flere muligheter. Sturla har sin første ordentlige Kollen-opplevelse som meg, så får vi satse på at det blir flere anledninger.

Inn på den fjerde skytingen hadde både Bakken og Lægreid los på teten da svenske Sebastian Samuelsson la seg på matten først.

Mens publikumet i Kollen holdt pusten, sprakk svensken og fikk tre bom. Lægreid skjøt fort, men fikk én bom, mens Bakken fylte da presset var som størst.

Dermed gikk unggutten ut først på den siste runden. Men like bak jaget Lægreid.

Etter en heseblesende sisterunde av sistnevnte, kom de to samlet inn på stadion. Men inn på oppløpet tok Bakken kommandoen og spurtet ned Lægreid, mens Emilien Jacquelin tok 3. plass.

– Jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle henge med, men jeg fikk den meteren jeg trengte. Det er stort, sier 23-åringen, som også fikk med seg kulen som vinner av fellesstartcupen.

TIL TOPPS: Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.) gratulerer Sivert Bakken med seieren på fellesstarten.

Samtidig avsluttet Lægreid det som har vært en tung sesong, med én seier, en 2. og en 3. plass på de tre siste rennene. Samtidig sikret han seg 2. plassen i verdenscupen sammenlagt.

– Det har ikke vært drømmesesongen, men jeg har ikke vært helt ute av det som mange har antydet. Derfor er det veldig gøy å kunne slå tilbake med en 2. plass sammenlagt. Jeg har følt meg litt som meg selv igjen de siste ukene etter OL og har gjort som i fjor: kose meg mer på skytebanen og føle at det stemmer fysisk. Så ser jeg at toppnivået mitt er bedre enn i fjor, og da vet jeg at treningen fungerer og ting går riktig vei. Det tar jeg med meg, sier Sturla Holm Lægreid.

Fakta Verdenscupen sammenlagt

1. Quentin Fillon Maillet 984 poeng

2. Sturla Holm Lægreid 736

3. Sebastian Samuelsson 717

4. Vetle Sjåstad Christiansen 708. Les mer