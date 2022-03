Dobbelt norsk i Kollen: Bakken spurtslo Lægreid og tok sin første verdenscupseier

HOLMENKOLLEN (VG) Sivert Guttorm Bakken spurtet ned Sturla Holm Lægreid og tok sin første verdenscupseier i skiskyting.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det var vilt. Jeg vet ikke helt om det har gått opp for meg enda, sier Bakken til NRK.

I et målområde badet i sol, mottok 23-åringen gratulasjoner for sin aller første verdenscupseier. Den kom etter en nervepirrende duell med lagkamerat Lægreid.

– Det var en tett duell med Sturla på slutten. Jeg var så sliten og jeg visste at Sturla kom til å prøve å gå fra meg, men jeg tror og håper at jeg er bedre enn Sturla i en spurt. Jeg klarte å henge med til den siste bakken og da tenke jeg: Nå må jeg bare gå for det, forteller Bakken.

DOBBELT NORSK: Sturla Holm Lægreid (til høyre) måtte se seg slått i spurten av lagkamerat Sivert Guttorm Bakken.

Inn på den fjerde skytingen hadde både Bakken og Lægreid los på teten da svenske Sebastian Samuelsson la seg på matten først.

Mens publikumet i Kollen holdt pusten, sprakk svensken og fikk tre bom. Lægreid skjøt fort, men fikk én bom, mens Bakken fylte da presset var som størst.

Dermed gikk unggutten, som aldri hadde vunnet i verdenscupen individuelt, ut først på den siste runden. Men like bak jaget Lægreid.

Etter en heseblesende sisterunde av sistnevnte, kom de to samlet inn på stadion. Men inn på oppløpet tok Bakken kommandoen og spurtet ned Lægreid.

– Jeg kjente at det ikke var en rå spurt på slutten der. Jeg gikk kun på vilje, sier Bakken til NRK.

Det holdt og dermed sikret 23-åringen sin første verdenscupseier og en liten krystallkule som vinner av fellesstartcupen.

Samtidig avsluttet Lægreid det som har vært en tung sesong, med én seier og to pallplasser i de siste rennene.

– Det blir ikke bedre enn det her. Det er drømmestemning i Kollen. Det kommer så mange og heier på oss. Familien min er på tribunen og ser meg live for første gang. Det er bare så stas, jeg kan ikke beskrive hvor deilig det er å avslutte her i Kollen med så god stemning og gode løp, sier Lægreid til NRK.