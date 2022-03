Klaesson hylles av Premier League-legender: – Noe man har drømt om

RIED IM INNKREIS, ØSTERRIKE (VG) Leeds-keeper Kristoffer Klaesson (21) ble rost opp i skyene etter Premier League-debuten. Nå vil han sende Norge U21 til et etterlengtet mesterskap.

ROPTE AV GLEDE: Kristoffer Klaesson debuterte i Premier League da Leeds gikk seirende ut 3–2 mot Wolverhampton.

– Han var fantastisk, roste den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Carragher på Sky Sports etter Klaessons Premier League-debut for Leeds.

Slike ord er ikke hverdagskost for en 21-åring fra Norge, men Klaesson har ikke tatt fullstendig av helt ennå.

VG møter ham i solfylte og vårlige Ried im Innkreis i Østerrike på U21-landslagssamling.

– Det var ekstremt gøy, forteller han om følelsen av å debutere foran et stappet Molineux Stadium. Klaesson fikk sjansen etter at førstekeeper Illan Meslier måtte gå skadet av banen etter 55 minutter.

FIKK DRØMMEN OPPFYLT: Her kommer Klaesson inn til debuten.

Carragher, som er en av Englands mest respekterte fotballeksperter, var ikke den eneste som la merke til nordmannens prestasjon.

Klaessons imponerte også spisslegenden Alan Shearer, som tok ut 21-åringen på sitt rundens lag i Premier League.

«Han kom inn til sin Premier League debut etter at Illan Meslier ble tatt av, og gjorde to redninger i verdensklasse på tampen av kampen som hjalp Leeds til en dramatisk 3–2-seier», skriver Shearer på Premier Leagues hjemmesider.

– Det er gøy å høre. Jeg vet ikke hva man skal si til det. Det er noe man har drømt om som liten gutt. Det var stort, smiler han.

Klaesson kom inn på stillingen 2–0 til Wolverhampton og hadde flere viktige bidrag i Leeds elleville snuoperasjon.

– Det var ikke så mange som hadde mye å klage på etter kampen. Det var mange fornøyde spillere, sier U21-landslagsspilleren som ble hentet fra Vålerenga til Leeds sommeren 2021.

U21-guttene har ikke kommet til mesterskap siden 2013, og lengselen begynner å bli stor. Klaesson spilte U19-EM for Norge i 2019, og håper å kunne få til det samme med hans nåværende lagkamerater.

– Jeg har vært mesterskap før og den følelsen er ekstrem. Det har jeg lyst til å oppleve igjen, og noe jeg unner alle på laget å oppleve, sier han.

Norge er nummer to i gruppen, fire poeng bak Kroatia, men med én kamp mindre spilt. Østerrike er hakk i hæl, to poeng bak Norge, men med to kamper mer spilt enn Klaesson og co. Tirsdag møtes de to lagene på østerriksk grunn.

Med fire kamper igjen av gruppespillet, ser 21-åringen lyst på situasjonen før det hele skal avgjøres.

– Det blir spennende det. Vi må gjøre vår jobb og spille vårt spill, da tipper jeg vi kan nå langt, spår han.

