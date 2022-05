Jakob Ingebrigtsens USA-test: – Hakket bedre enn i fjor

Jakob Ingebrigtsen (21) er favoritt til å vinne mile-løpet i generalprøven på mesterskapsstadion i Eugene ved midnatt norsk tid lørdag, syv uker før han kan ta sitt første – og kanskje andre – VM-gull samme sted.

NESTEN HJEMMEBANE: Jakob Ingebrigtsen vant mileløpet i Eugene etter OL i fjor (bildet). Lørdag kveld norsk tid starter han Diamond League-sesongen samme sted, på samme distanse.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Det er ikke nå, i slutten av mai, han skal være i form. Men han kommer ikke til å løpe dårlig, hvis han treffer på dagsformen – og det pleier han å være god til, sier Henrik Ingebrigtsen (31).

– Han løper for å vinne. Jeg vet at han har lyst til å vinne der, tilføyer han.

Lørdag kveld klokken 23.39 går startskuddet for Jakob Ingebrigtsens VM-stadiongeneralprøve på nyrenoverte Hayward Field i Eugene, arrangørstedet for friidretts-VM 15.–24. juli. NRK 1 viser Diamond League-stevnet i delstaten Oregon på USAs vestkyst fra klokken 22.00 til midnatt, med et kvarters NRK 2-avbrekk for Kveldsnytt.

– Jeg har alltid tenkt at Bowerman mile er spesiell, som alle vet (at den er). Første gang jeg løp her var jeg kanskje nest sist (i feltet), men jeg følte at jeg hang med alle som forsøkte å bryte fireminuttersgrensen. Det var en spesiell følelse for en ung utøver, sier Jakob på en pressekonferanse fredag – og legger til at han «har følt seg ganske bra på baneøktene i det siste».

Henrik Ingebrigtsen, som vurderer å løpe 5000 meter i Manchester neste fredag mot blant andre Narve Gilje Nordås, er tilbake i Sandnes etter et lengre treningsopphold i høyden i Flagstaff (2000 meter over havet) sammen med sine to yngre brødre.

Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen (29) har dratt direkte fra Arizona til Eugene, og unngår dermed jetlag som ni timer tidsforskjell etter en flyreise fra Europa vanligvis har påført dem.

– De er vant til å komme ned fra høyden i St. Moritz (til konkurranser i lavlandet i Europa). Nå er det mye mengdetrening det vil være usikkerhet rundt, svarer Henrik Ingebrigtsen på spørsmål om hvilke forventninger det er rimelig å stille til yngstemann foran mileløpet (1609 meter).

Om Filip Ingebrigtsen sier han:

– Det har fått bra med trening. Det har gått ganske bra, samtidig som han har hatt blandede følelser når det gjelder formen, forteller Henrik Ingebrigtsen.

NRKs friidrettsekspertduo Jann Post og Vebjørn Rodal sier at de virkelig håper 2017-VMs bronsevinner på 1500 meter får kjenne på godfølelsen igjen, etter at det har «buttet lenge» for ham.

– Jeg synes han skal få lov til å løpe nesten uten forventninger, sier Jann Post.

Med hensyn til Jakob Ingebrigtsen, er de derimot høye.

– Jeg tipper at han rett fra en lang, tøff treningsleir løper for å vinne. Kanskje ikke raskest mulig. Men det kan skje at det går fort. Han har overrasket meg tidligere, sier Vebjørn Rodal.

– Jeg tror han er hakket bedre enn i fjor. Da satte han norsk rekord i Eugene etter OL. Hvis han er ute etter en god tid nå, tror jeg Steve Cram bør være nervøs, sier Jann Post.

Fakta Pigge amerikanere Amerikanerne Cole Hocker, Clayton Murphy og Teare Cooper vil vise seg frem på hjemmebane i Eugene, og bør være nær toppform med tanke på det amerikanske mesterskapet i juni - som også gjelder som uttak til VM i Eugene i juli. Cole Hocker (20) satte personlig rekord med 3.31,40 da han tok 6. plass på 1500-meteren i OL. Cooper Teare (22) har satt personlige rekorder på 1500 meter og milen med 3.34,81 og 3.50,17 i år. Clayton Murphy (27) har 3.51,99 som «pers» på milen, satt på Hayward Field i Eugene. Foruten Kenyas Kipsang og Cheruiyot er det også som alltid god grunn til å se opp for Australias Oliver Hoare (25). Les mer

Jakob Ingebrigtsens vinnertid 3.47,24 i slutten av august 2021 er den raskeste på amerikansk jord. For fem år siden ble han samme sted – som 16-åring – den yngste som har løpt distansen på under fire minutter (3.58,07). Med en god fartsholder, samt kenyanerne Timothy Cheruiyot (26) og Abel Kipsang (25) i normalt slag, kan det godt hende at briten Steve Crams (61) mile-europarekord 3.46,32 fra Bislett i 1985 ryker nå.

Hicham El Guerroujs verdensrekord er fra 1999: 3.43,13.

Kipsang, som ble nummer fire på 1500 meter i OL, løp 7. mai 1500 meter i Nairobi på imponerende 3.31,01.

– 1600 meter over havet. Det er tidenes sykeste 1500-meter, mener Henrik Ingebrigtsen.

I Dohas Diamond vindplagede League-stevne en uke senere spurtslo Kipsang OL-sølvvinner Cheruiyot.

OVERLEGEN: Jakob Ingebrigtsen tok seg tid til å kikke seg over skulderen da han slo sin tidligere banemann Timothy Cheruiyot i OL-finalen på 1500 meter i august i fjor. Abel Kipsang (bak) kom på 4. plass.

Jakob Ingebrigtsen vant OL-gull på 1500 meter for snart 10 måneder siden, med olympisk rekordtid 3.28,32. Etter å ha satt verdensrekord på distansen innendørs i Frankrike i februar, gikk han glipp av sitt første VM-gull i seniorklassen. Han måtte nøye seg med 2. plass i inne-VM i Beograd i mars, med coronavirus i kroppen.

– Det virker som om han kom seg bra gjennom corona. Da han løp 5000 meter (6. mai) i San Juan Capistrano parkerte han de andre etter å ha «ventet» bakerst i feltet. I feltet var det åtte løpere som klarte VM-kravet (13.13,50), påpeker Jann Post.

I friidretts-VM i midten av juli vil det være liten tvil om at han stiller til start på 1500 meter med tydelig favorittstempel, og at han vil være i gullsjiktet foran 5000-meteren senere i mesterskapet.