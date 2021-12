Klæbo innrømmer «sjansespill» - takker kjæresten for juleglede

DAVOS (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) feirer jul i alpene i Sveits med kjæresten for å være best mulig rustet til OL.

I HUMØR: Johannes Høsflot Klæbo var frustrert før rennene på Lillehammer, men det hjalp med to seire (som på bildet). I Sveits var smilet tilbake også i forkant av rennene.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Innstillingen min er at jeg «safer» ikke for å bli topp ti i OL. Jeg tar en råsjanse på at jeg kan ha mine beste dager der. Enten lykkes jeg - eller ikke. Det er en sjanse jeg er villig til å ta, sier Klæbo til VG i forkant av verdenscup i Davos.

Der venter sprint (lørdag fra kl. 14:15 på TV 2) og 15 km fri (kl. 11:40 søndag på TV 2). Fasjonable Davos, Europas høyestliggende by, ligger på 1560 meter.

Klæbo blir værende her frem til Tour de Ski starter i Lenzerheide 28. desember for å få mest mulig høydetrening i forkant av OL. Lekene i Beijing går nemlig på 1800 meters-høyde.

– For min del tror jeg det er riktig å være mest mulig i høyden og mest mulig akklimatisert. Jeg må skape den erfaringen på kort tid, sier Klæbo.

Fakta Høydetrening

Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Les mer

Fra tidligere sesonger har 25-åringen lite erfaring med høyden. Men i høst har han vært så mye som mulig i tynn fjelluft i Italia. Før har Klæbo hatt suksess med å komme til renn i høyden uten å være akklimatisert.

– Jeg føler kroppen spiller mer og mer på lag. Jeg håper på et sakte, men sikkert løft. Men det trenger ikke komme før februar, sier Klæbo og smiler lurt.

KLINE TIL: Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døsvik etter at han vant en sprint i Åre i februar 2017.

Familien kommer ikke til julefeiring i Sveits, men neste uke kommer samboeren Pernille Døsvik og redder Klæbos fra en ensom jul i utlandet, slik Adressa har omtalt.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg skal slippe å sitte alene. Det skulle gått fint, men det er selvsagt mye triveligere å ha med Pernille, sier Klæbo i forgrunnen av høye fjell med snølagte trær - et perfekt syn for å komme i julestemning.

– At hun gidder å ofre sin jul med hennes familie for å være med her setter jeg veldig pris på. Vi må prøve å gjøre det best mulig de dagene vi skal få her.

Her gikk det galt for svensken:

Han forteller at det er kjærkomment å få besøk i blant alle reisedøgn og samlinger før OL.

– Hun er veldig innforstått med hvordan situasjonen er. Sånn er det for hele gjengen på laget. Det fungerer fint, men at vi får noen dager sammen her er veldig bra og det blir godt å ta med seg inn i januar og februar hvor det blir mange dager borte, sier Klæbo.

Klæbo tok tre gull i Pyeongchang-OL, Seefeld-VM og Oberstdorf-VM (disket fra nummer fire). Folk har naturligvis store forventninger til ham i Kina.

Han ønsker i utgangspunktet å gå alle seks OL-løpene.

– Det blir spennende å se om det er mulig. Det kan hende det blir for brutalt. Det kommer man til å ta underveis. Restitusjonstiden er noe annet i høyden. Det er heldigvis flere dager hvile i OL enn i VM.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum tar ut lagene med sprinttrener Arild Monsen, mens uttakene skal godkjennes av langrennssjef Espen Bjervig og langrennskomiteen.

– Johannes er en åpenbar kandidat til å gå seks løp, så må han vurdere det sammen med de som står han nærmest om det er smart. Han er ikke en som går seks løp bare for å gå seks løp. Han står heller over et løp for å bedre sjansene, sier Nossum.

TV 2 og TV 2 Play sender langrenn fra Davos og alpint fra St. Moritz i helgen.