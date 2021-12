Brennhete Bernardo skjøt City til topps i Premier League

(Watford – Manchester City 1–3) Bernardo Silva (27) scoret to mål da Manchester City tidvis kjørte over Watford.

HERJET: Bernardo Silva (til venstre) og Manchester City imponerte borte mot Watford.

Etter at Chelsea tapte 2–3 borte mot West Ham tidligere lørdag, gjør Citys borteseier mot Watford at Manchester-laget topper Premier League-tabellen etter 15 kamper.

Riktignok lånte Liverpool førsteplassen i et par timer etter at de slet seg til en 1–0-seier borte mot Wolverhampton, men etter at alle de tre topplagene har spilt sine kamper denne helgen, er det Manchester City som har ledelsen – ett poeng foran Liverpool og to poeng foran Chelsea.

Det er første gang denne sesongen at Manchester City ligger på topp i Premier League.

– Det er alltid bedre å være på topp enn å være nummer to, tre eller fire, men det er fremdeles tidlig. Det er så tett. Liverpool er bare ett poeng bak oss og Chelsea er to poeng bak oss, sier Bernardo Silva til Sky Sports etter kampen.

– Liverpool og Chelsea har begge fantastiske sesonger. Det er vanskelig for oss å konkurrere med dem. Vi vet at nivået og standardene er veldig høye. Vi vet at det vil bli tøft å vinne den mest konkurransedyktige ligaen i verden. Vi ska gjøre vårt beste, slik vi alltid gjør, sier Silva.

FØRSTE SCORING: Bernardo Silva satte inn sitt første mål for kvelden fra skrått hold.

Manchester City satte full fart fra start borte mot Watford, og kjørte tidvis over laget til Joshua King. Stormløpet ga uttelling allerede i kampens fjerde minutt, da Raheem Sterling headet inn sitt 99. mål i Premier League. Bortelaget fortsatte å spille seg til store sjanser og etter en halvtime sendte Bernardo Silva ballen i mål fra skrått hold.

Samme mann punkterte kampen langt på vei da han skrudde inn 3–0 like etter at timen var spilt.

Midtbanespilleren har vært i strålende form denne sesongen, og står med totalt syv mål i Premier League. Hele fem av dem har kommet i løpet av de siste fem kampene.

– Denne sesongen har jeg scoret mye, og jeg vil forsøke å holde det gående. Det som betyr noe er at vi topper ligaen nå og at laget gjør det veldig bra for øyeblikket, sier Bernardo Silva.

Cucho Hernández reduserte for Watford et kvarter før slutt, men det ble bare et trøstemål for hjemmelaget. Joshua King fikk en god mulighet til å skape ytterligere spenning tre minutter etter Hernandez’ scoring, men skuddet fra 13–14 meter gikk like utenfor. Nordmannen spilte hele kampen, og fikk et gult kort tidlig i den første omgangen.

