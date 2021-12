Meek tapte på armbar i comebacket

Emil Weber Meek (33) hadde danske Louis Glismann (30) rystet, men tapte på submission etter ett minutt i Paris.

TAP I COMEBACKET: Emil Weber Meek avbildet på trening i Oslo i forrige uke.

Det ble en voldsom nedtur for Meek, som gikk sin første kamp siden UFC-tapet mot Jake Matthews i februar 2020. Det var på et stevnet i den franske organisasjonen Ares at MMA-profilen skulle få en karriereoppsving.

Slik gikk det ikke.

33-åringen startet riktignok sterkt og offensivt, og rystet Glismann med slag og spark. Dansken blødde kraftig, og i et litt desperat forsøk på å redde sitt eget skinn tok han Meek ned på bakken. Det viste seg å være et sjakktrekk.

Glismann fikk etter hvert festet grepet på ryggen til den norske MMA-profilen. Da Meek forsøkte å riste ham av seg festet Glismann en armbar, og den var såpass dyp at Meek «klappet ut» umiddelbart.

Da var det knapt gått ett minutt i den første av tre stipulerte runder. En svært skuffet Meek sto hoderystende oppe i buret da Glismann ble annonsert som vinner.

KAMPSUGEN: Emil Weber Meek posterer for VGs fotograf på siste trening før den etterlengtede kampen.

Meek svarte ikke på VGs henvendelse lørdag kveld, men i et intervju nylig sa han følgende om hvordan et eventuelt tap ville påvirke satsingen videre.

– Du er vel klar favoritt her – tåler du et tap til nå?

– Jeg har tenkt at dersom jeg taper denne kampen legger jeg opp, og har nok sagt det høyt også. Jeg skal ikke tape mot Glismann, så hvis det skjer er det enkelt å tenke at jeg ikke gidder dette mer.

– Men det er MMA og små marginer. Han kan ha sin beste dag, og han er god. Jeg tåler nok et tap til, men det er ikke det som er tanken ...

Så gjenstår det å se hva Meek tenker nå som tapet er et faktum, og han står med ni seirer og seks tap totalt i proffkarrieren. Han har tapt sine fire siste kamper, og ikke vunnet siden UFC-debuten for nøyaktig fem år siden.

Bestevennen Geir Kåre Nyland fulgte Meek inn til buret, Nyland trillet inn med rullestolen rett bak Meek. Også UFC-fighter Jack Hermansson var med i hjørnet til Meek.

Nyland var med da Meek gikk sin forrige kamp i februar 2020. I mai ble Nyland alvorlig skadet og lam fra livet og ned etter en stupeulykke i Oslo.

PS! Emil Meek har varslet at han trolig går ny kamp i Ares allerede i januar, dersom han fortsetter karrieren.