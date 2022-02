Derfor raser hopperne etter skandalerenn: – Den mørkeste dagen jeg kan huske

ZHANGIJAKOU (VG) Clas Brede Bråthen (53) sier mandagens diskedrama er den mørkeste dagen som han kan huske i hoppsporten. FIS-topp Erik Røste lover å gjøre noe med reglene.

MISFORNØYD: Landslagssjef Clas Brede Bråthen.

– Det som er åpenbart fra vår side, er at de har praktisert kontrollen annerledes enn hva vi er vant med. Vi mener det er umulig for oss å lage hoppdresser riktig når vi ikke vet hvordan de blir kontrollert, sier Bråthen til VG i Kina dagen derpå.

Mandag ble Silje Opseth og Anna Odine Strøm tatt inn i kontrollrommet hvor hoppdressene ble gjennomgått under tidenes første mix-lagkonkurranse i OL. Begge ble diskvalifisert.

Tyske Katharina Althaus, østerrikske Daniela Iraschko-Stolz og japanske Sara Takanashi led samme skjebne.

NORSK NEDTUR: Robert Johansson på vei gjennom pressesonen, mens Clas Brede Bråthen gjennomfører et intervju.

Dermed startet ropene om skandale fra lagene, eksperter og publikum. Det som skulle vært en nyvinning og en hoppfest, ble istedet den mørkeste dagen i hopphistorien, mener landslagssjef Clas Brede Bråthen.

Tyskerne påstår at Althaus, tidenes mestvinnende kvinnelige hopper, brukte samme dress som hun tok sølv med to dager tidligere.

Utøver Silje Opseth sa kontrollen ble utført på en annen måte enn vanlig, og hun sto igjen som et spørsmålstegn.

Ifølge Bråthen opplever de andre nasjonene det samme.

Skipresident Erik Røste er også styremedlem i FIS. Nordmannen var på plass i hoppbakken under rennet mandag.

BLE DISKET: Silje Opseth ble disket i den andre omgangen.

– Det var en trist dag. Det var en helt ny øvelse, som skulle være en opptur og god promotering for sporten, så ble det litt surrealistisk hvordan det utviklet seg, sier Røste til VG.

Både IOC-presidenten og FIS-presidenten var til stede for å kaste glans over den nye øvelsen.

– Det som skjedde har definitivt vært en snakkis. Mange spør seg hvordan fire utøvere fra de største nasjonene kunne bli disket i en og samme konkurranse. IOC har også stilt spørsmål om det: Hva skjedde? Hva kunne man gjort? Jeg har ikke svar på det i dag, men det viser at reglene er for kompliserte, sier Røste.

OGSÅ DISKET: Anna Odine Strøm.

Dette var annerledes

Clas Brede Bråthen peker på at normalt strekker utøverne armene sine 30 centimeter ut fra kroppen mot siden, mens de i går holdt armene over hodet. Da forandres hvordan dressen sitter.

– Det er enorm forskjell hvis du blir kontrollert med å stå med armene over hodet, enn å stå med armene 30 centimeter ut, sier Bråthen.

Han sier at normalt gjennomfører én person kontrollen, mens i Kina var det tre.

– Polske Aga Baczkowska, ansvarlig for utstyrssjekken, sier at Opseths påstand om at det ble utført på en annen måte er feil?

– Det stemmer ikke med det jentene sier. Det er helt uforsvarlig. Hadde det vært en utøver som sa det var annerledes, ville jeg hatt tvil om det var utøveren eller kontrolløren som hadde rett. Men når vi sitter med informasjon om at det er utført på en helt annen måte av i hvert fall fem forskjellige utøvere - og det er bare jentene som opplever det slik…, sier Bråthen oppgitt.

Han mener kontrollørene til FIS er ansvarlig for det han kaller en “fadese”.

– Men når marginene er så hårfine, er det ikke noe dere burde gjort annerledes?

– Vi har hatt 15 kontroller på de tre jentene våre til nå i sesongen, og har ikke fått én eneste anmerkning. Mens i OL blir det to disker. Det er helt åpenbart at FIS har gjort kontrollen annerledes, og det fører det til den mørkeste dagen jeg kan huske noensinne i hopphistorien, på det som skulle vært en festdag, sier Bråthen.

– Men er det ikke riktig å diskvalifisere hvis de finner feil i kontrollen?

– Selvfølgelig, men jeg er helt sikker på at du kan diske hele feltet hvis du går inn for det, for det er så mange ting. Men nå blir det spesielt når det går utover noen. Disse dressene er lagd for å bli kontrollert på den måten vi er vant med at det blir. Og skal det gjøres på en annen måte, må vi få beskjed på det på forhånd.

Fakta Slik er utstyrsreglene Avstand mellom hud og hoppdress kan ikke overstige tre centimeter for menn, og fire cm for kvinner. Luftgjennomstrømningen i hoppdressen skal ikke overstige 40 liter. Stoffet på hoppdressens ermer skal ikke gå nedenfor kulen på håndleddet Glidelåsen i hoppdressen skal være helt tiltrukket i halsen, for å unngå økt luftgjennomstrømning. Maks skilengde er 145 prosent av kroppshøyden. En hopper som er 180 centimeter høy kan maksimalt ha ski som er 261 centimeter lange. Hoppere som har BMI på under 21 må nedjustere lengden på skiene i henhold til en tabell. Hoppsko skal passe foten. En hopper som bruker størrelse 42 kan altså ikke hoppe med størrelse 45. Rundmålet på en hoppdress, avstanden mellom hud og stoff, skal være maksimalt tre centimeter. Fra kne til ankel kan det være litt større for å få plass til hoppsko. På dressen er det montert et uelastisk magebelte som skal hvile på hoftekammen. Her er rundmålet null centimeter. Formålet med magebeltet er at hopperen ikke skal kunne flyttet på stoffet for å skaffe seg bedre bæreflate i flyfasen. Kilde: FIS-regler oppdatert november 2021 Les mer

– Det fungerte ikke i går, på grunn av måten det ble håndhevet på. Jeg mener det er menneskelig svikt hos kontrollørene. Det er helt uvanlig at det er tre personer til stede på en kontroll. Dette må Bertil Pålsrud (leder av utstyrskomiteen i FIS) og andre ta tak i, og sørge for at det får konsekvenser.

Røste vil se på saken

Som medlem i FIS-styret leder Røste en arbeidsgruppe for fremtiden til nordisk skisport med hopp, kombinert og langrenn.

– Et forslag vi har er å se på forenkling og konkurransereglene. Hoppdressene har vært et tema. Vi har ikke svarere, men vi vil komme med en anbefaling om at det må ses nærmere på det, sier Røste.

Han sier reglene for hoppdressene er lagd for å gjøre det så rettferdig som mulig.

– Gårsdagen viser at det er grunn til å se på det på nytt, sier Røste og gjentar at hoppkonkurransen ble bare trist.

Chika Yoshida, renndirektør for kvinnehopp i FIS, har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser. Juryen ville heller ikke kommentere noe mandag kveld i hoppbakken.

Slovenia vant foran Den Russiske Olympiske Komité. Canada tok bronse. Norge ble til slutt nummer åtte. Bråthen har regnet seg frem til at Norge trolig ikke ville tatt medalje uavhengig av disken.