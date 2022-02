Medaljen glapp for Mowinckel: – Det er surt

YANQING/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel (29) er igjen blant dem konkurrentene frykter. Det er en god følelse, selv om gullet gikk til Lara Gut-Behrami (30) denne gangen.

Lara Gut-Behrami, den regjerende verdensmesteren i super-G, staket selvsikkert ut i fjellsiden kl. 03.12 natt til fredag.

Sveitseren krøp sammen, fikk opp dampen og krysset mållinjen 22 hundredeler foran Mirjam Puchner. Gut-Behrami gliste til kamera og ble stående tålmodig og vente i bunnen av bakken.

Der observerte hun løper etter løper kjøre inn bak henne på resultatlistene. Det gjaldt også Ragnhild Mowinckel, som jaktet sin tredje OL-medalje i karrieren.

– Det er selvfølgelig kjedelig, jgeg skulle gjerne vært bedre. Det er surt at man er nærme, men det er også et godt tegn at man er nærme. «Close, men no sigar», sier Mowinckel, som har vært gjennom et skademareritt de siste årene, til VG.

Mowinckel endte på 6.-plass og virker å være tilbake for fullt.

– Medaljene er ikke delt ut før jeg er i mål. Det er en gøy posisjon å være i igjen, smiler hun.

Hun lå såvidt foran lederen ved første mellomtid, men tapte stort nedover henget. I mål var hun 58 hundredeler bak Gut-Behrami og 25 hundredeler unna medalje.

– Søren, låt det mildt kraftfull fra moldenseren i målområdet.

Mowinckel vant sølv i utfor og storslalåm i Pyeongchang.

Ester Ledecka vant gull i både parallellsnowboard og super-G under forrige OL. I årets mesterskap hadde tsjekkeren allerede vunnet gull med snowboard under beina. Med to ski, gikk det ikke veien denne gangen.