Blir «norsk» for å slippe sanksjoner: – Alle bankkontoene mine i Russland er fryst

Den russiske sjakkspilleren og stormesteren Evgeny Romanov (33) blir «norsk» for å slippe sanksjoner. Han ønsker ikke å uttale seg om invasjonen av Ukraina.

BYTTER LANDSLAG: Evgeny Romanov bytter landslag fra Russland til Norge. Avbildet her under sjakk-OL i Tromsø i 2014. Den norske kapteinen Ole Christian Moen (t.v.) og Evgeny Romanov (t.h.)

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Etter den russiske invasjonen av Ukraina startet har russere over hele verden fått smake på sanksjonene som har blitt satt fra andre land. Fryste bankkontoer og utestengelse fra turneringer er noen av dem.

– Denne overgangen har holdt på en stund. Selv om jeg representerte Russland, har jeg ikke hatt noe særlig forhold til russisk sjakk. Så nå som det er så mange problemer for oss som representerer Russland med å få spille turneringer og være trenere, er dette et steg for å fortsette karrieren min, sier Romanov til VG.

– Dette påvirker mange idrettsutøvere, som bare vil fortsette med karrieren, legger han til.

– Bytter du nasjon for å ta avstand til invasjonen av Ukraina?

– Vi ble enige før intervjuet at vi ikke skal ha noen referanser til situasjonen i Ukraina. Jeg holder en veldig lav profil om den militære konflikten som pågår, svarer Romanov.

VG kjenner seg ikke igjen i dette.

– Jeg ønsker å skille overgangen min fra alt som skjer i verden nå, sier Romanov etter litt diskusjon.

Selv om stormesteren ikke vil snakke om situasjonen i Ukraina, snakker han velvillig om norsk sjakk og sanksjonene som har blitt pålagt han.

– Jeg har hatt et veldig sterkt bånd til norsk sjakk siden 2013. Jeg flyttet til landet og bodde der i noen år. Jeg har mange venner og studenter i Norge og det er en ære å kunne få representere landet, sier Romanov.

Russeren beskriver sanksjonene som har rammet ham siden invasjonen som «vanskelige, men akseptable».

– Alle de russiske sjakkspillerne nektes å spille under det russiske flagget, og man må ta et valg om man ønsker å søke om å spille under FIDEs (Det Internasjonale Sjakkforbundets) flagg, som da vil vare til mai 2022. Jeg ønsker ikke det, fordi det er som å være mellom himmel og jord, forteller Romanov og fortsetter:

– Alle bankkontoene mine i Russland er fryst. De funker ikke lenger. Situasjonen er vanskelig, men akseptabel for meg.

Romanov bekrefter at han ikke skal bytte pass eller bli norsk i den forstand, men at han bare skal representere Norge i turneringer og som sjakktrener.

– Det kan hende at jeg søker om dobbelt statsborgerskap i fremtiden, men nå skal jeg bare representere sjakkforbundet i førsteomgang, forteller han.

President i Norges Sjakkforbund, Simen Agdestein, bekrefter til VG at de har sagt ja til at Romanov skal kunne representere Norge, og at saken har gått videre til FIDE.

Han har forståelse for at russeren ikke ønsker å kommentere situasjonen i Ukraina grunnet «den vanskelige situasjonen», og sier at de tenker på personen Evgeny Romanov i situasjonen.