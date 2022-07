Dopingjeger: – Vi er nødt til å endre måten vi jobber på

LILLE (VG) Ryttere i feltet er bekymret og prater nå med dopingjegerne i håp om å bli kvitt juksemakerne.

AKTIVE VARSLERE: Nick Raudenski avslører hvordan enkelte ryttere i feltet er varslere og uttrykker konkret bekymring for dopingbruk. Bildet er fra årets Tour de France.

Det bekrefter etterretningssjef i International Testing Agency (ITA), Nick Raudenski, i dette intervjuet med VG.

– Bare fordi det ikke er noen positive dopingprøver, så betyr ikke det at ingen doper seg. Det betyr bare at ingen tester positivt, sier han.

Tidligere denne uken fortalte VG hvordan ingen mannlige toppryttere har avgitt en positiv dopingtest i løpet av de tre siste årene. UCI-president David Lappartient fortalte om hvordan han kontaktes av toppryttere som er bekymret og mistenker dopingbruk.

Nå bekrefter også Nick Raudenski at han og ITA har gode kontakter inn i sykkelfeltet - og at aktive utøvere snakker om det de ser og hører.

Det står i så fall i kontrast til situasjonen for bare få år siden. Da rådet taushetens lov - omertaen - blant rytterne.

– Jo mer vi gjør i ITA, desto mer tillit får folk til organisasjonen, slik at de ønsker å snakke med oss. Vi har masse folk som rapporterer ting til oss. Rapportene er hemmelige, men jeg kan si at noen er aktive varslere, mens andre gir uttrykk for en mer generell bekymring, fordi de har sett noe merkelig, hørt rykter eller mener at vi bør se nærmere på spesifikk prestasjoner, sier han.

Raudenski har bakgrunn fra Homeland Security i hjemlandet USA. I dag har han tittelen «head of intelligence & investigations» i ITA. Organisasjonen har fått i oppgave av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) å ta seg av antidopingarbeidet.

Raudenski snakker varmt om etterretningsarbeid som et ekstra verktøy i verktøykassen. Tradisjonelle dopingtester er ikke nok, mener han.

– Omertaen er veldokumentert i sykkelsporten, men målet vårt er å endre på det. For å oppnå det, så jobber på forskjellige måter. Vi snakker med folk. Hvem vet hva? Vi hører om bekymringer i feltet, det har også UCI-presidenten kommentert i media. Men nå prater folk i det minste om disse temaene. Og det er fordi vi har nådd et punkt der de er oppfordret til å snakke. La oss håpe at tiden med omertaen er over, sier amerikaneren til VG.

– Ikke siden 2019 har en topprytter avgitt en positiv dopingprøve. Samtidig hører vi at ryttere er bekymret for tilstanden i feltet. Hva er egentlig status i dag?

– Det er mange rykter og diskusjoner om “to hastigheter”, og det er verdifult for oss når slike historier dukker opp, eller om media omtaler en spesifikk sak. Men hva gjør vi med det? Vi er nødt til å jobbe med informasjonen gjennom snakke med folk, innhente etterretning og se på det store bildet, sier Raudenski.

– Rytterne er ikke hjernene bak det hele. Det er systemer bak dem, det vet vi. Og det er dem vi jakter, legger han til.

ETTERRETNINGSSJEF: Nick Raudenski vet mye om hva som foregår i sykkelfeltet. Her er han på konferansen Play the Game i Danmark tidligere i sommer.

– Hvorfor tror du ikke at noen har testet positivt siden 2019?

Raudenski gir uttrykk for at at metodene ITA jobber med er under konstant utvikling. Han snakker om hvordan etterretning er viktig, og at hvordan etterforskninger er med på å avslører nye metoder for dopingbruk.

– Vi snakker om det vi opplever som meget komplekse systemer, og de krever komplekse svar, sier han..

– Hvorfor er etterretning nøkkelen til å stanse de som jukser?

– Jeg sier ikke at det ikke virker å teste folk for doping, men vi er nødt til å gjøre det enda klokere. Vi er bedre rustet dersom vi har informasjon om hvordan de jukser, når de gjør og så videre. Snakker vi om mikrodoser? Gjør de det på treningsleire utenfor sesongen? Ved å jobbe frem slik informasjon, så bringer vi ny verdi inn i kampen for en ren idrett. Det er dét etterretning handler om. Vi skal ikke erstatte andre områder, vi skal bare hjelpe til.

– Vet du om noen i feltet som bruker stoff som dere har vanskelig for å oppdage i 2022?

Nick Raudenski blir stille i syv-åtte sekunder. Han ser tankefullt ut i luften før han svarer.

– Vi har jobbet aktivt i de siste månedene med å redefinere muligheten og strategien for å oppdage doping i sykkelsporten. Den muligheten bygger på etterretning og resultater av etterforskning, og samarbeid med offentlige myndigheter og nasjonale antidopingorganisasjoner. Mulighetene våre har blitt smartere, og vi blir klokere, sier han.

– Men vet du om noen i feltet som benytter noe som dere ikke klarer å oppdage?

Igjen er Raudenski taus, før han omsider svarer i generelle vendinger:

– Vi er nødt til å endre måten vi jobber på. Vi kan ikke forvente at dopingtester skal være den eneste metoden for å fange fisk. Vi er nødt til å kjenne til de riktige stedene, tidspunktene og metodene for at en dopingtest skal være effektiv, sier han.