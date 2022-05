Legenden kan få sin drømme-revansj

Søndag ettermiddag er han jokeren i nok en Premier League-thriller – gigantduellen mellom Manchester City og Liverpool. Aston Villa-manager Steven Gerrard (41) medgir at han er preget av hendelsen for åtte år siden:

– Det gjør fortsatt vondt, jeg er merket av det.

I selvbiografien «My Story» minnes fotball-legenden hvordan han satt ensom bilen og hulket etter tapet i den avgjørende kampen mot Chelsea i 2014. Tårene strømmet nedover stjernespillerens ansikt:

«Jeg var nummen, som om jeg hadde mistet et familiemedlem.»

Gerrard blir stadig minnet på hendelsen som førte til at Manchester City endte opp med ligagullet. En ødeleggende feil – med over 44.000 mennesker som vitne – er fremdeles et åpent sår for mannen som tilbrakte hele sin spillerkarriere i Liverpool.

Hans drøm om å ta ligagull med barndomsklubben ble knust. Men nå kan Gerrard igjen bli avgjørende i Liverpools gulljakt, når Aston Villa møter Manchester City i siste serierunde.

Utgangspunktet er enkelt: Hvis City taper eller bare klarer uavgjort i hjemmekampen mot Villa – og Liverpool slår Wolverhampton i sin hjemmekamp på Anfield – blir det Liverpool som stikker av med ligatittelen.

Foran nesen på City-manager Pep Guardiola.

BANANSKALLET

Søndag 27. april 2014: I sin 473. Premier League-kamp for Liverpool skal Steven Gerrard ta et touch han har utført tusenvis av ganger tidligere. Bare et rolig medtak etterfulgt av en presis pasning. Vende spillet.

Men for en sjelden gangs skyld forsvinner ballen bort under fotsålen til den teknisk begavede midtbanespilleren. Mens ballen triller videre, ser Gerrard at Chelsea-spiss Demba Ba nærmer seg, men oddsen er fremdeles på Liverpool-spillerens side. Det er han som er nærmest ballen.

I desperasjon forsøker han å rette opp feilen, men sklir ned på den godt vannede gressmatten. Når Gerrard gløtter opp, ser han Ba stikke av gårde med ballen. Én meter unna, to meter unna, tre meter unna – alene og uforstyrret på vei mot mål.

Frykten griper Liverpool-kapteinen, som intenst spurter etter Chelsea-spissen før Ba setter ballen i mål.

Men feilen har skjedd og kan ikke rettes opp. 1–0 til José Mourinhos Chelsea.

Bildene av Gerrard som kaver rundt på gresset, er blitt symbolet på Liverpools knuste titteldrøm i 2013/14-sesongen. Det var også scouserens beste mulighet til å vinne Premier League med barndomsklubben. Manchester City vant sine resterende kamper og henviste Liverpool til 2. plass denne sesongen.

I ettertid ble Gerrard hånet og latterliggjort av en hel verden. En endeløs rekke parodier viste Liverpool-spilleren som sklidde på et bananskall og så trofeet svinne hen – blant annet foran daværende Chelsea-spiller Mohamed Salah ...

MENTAL PÅKJENNING

Søndag 22. mai 2022: Nå er Gerrard mannen som kan redde Liverpools gullambisjoner. Han kan gjøre opp for den sviende feilen for åtte år siden – som Aston Villa-manager

Akkurat som i 2014 kniver Liverpool med Manchester City om tittelen. De lyseblå gikk seirende ut den gangen, men har Gerrard muligheten til å stoppe Pep Guardiolas menn.

City-manageren er i krigermodus og vil forsvare ligaledelsen med alle mulige våpen.

– Jeg kan love én ting: Vi vil ofre livet vårt for det.

– Det er et enormt privilegium å kunne bli mestere foran hjemmefansen, og jeg ser frem til det, sier spanjolen før alt skal avgjøres.

Gerrard sier det ikke eksplisitt, men det er liten tvil om at han ønsker en form for revansj.

41-åringen spilte for Liverpool i 26 år og er regnet som en av sin generasjons største spillere. Tross mer lukrative tilbud fra Real Madrid og Chelsea ble han værende i moderklubben frem til 2015. Ett år etter det hjemsøkende øyeblikket på Anfield hadde han behov for å komme seg bort.

– Det påvirket meg mentalt. Jeg vet ikke hvor lenge, om det var måneder eller år, og fremdeles føles det ikke bra. Det dyttet meg i retning USA. Jeg tror jeg måtte slippe fri fra å være i Liverpool, sier Gerrard.

Han avsluttet karrieren i LA Galaxy.

TÅRENE TRILLET

Han har vunnet Champions League og FA-cupen med Liverpool, høydepunkter i karrieren. Bare to uker før det famøse fallet hadde Liverpool slått City 3–2 og plassert ligagull-skjebnen i egne hender.

«Dette glipper ikke nå», ropte Gerrard til lagkameratene for åpne mikrofoner, vel vitende om at Liverpool ledet ligaen få runder før slutt:

«This does not fucking slip now ...!!!»

«Slip» ble nøkkelordet – og helt på tabelltoppen endte Gerrard aldri med Liverpool.

– Jeg lærte mye av det, og jeg vil alltid ta ansvar for at det skjedde. Det er øyeblikket jeg ser tilbake på: Hadde jeg bare gjort det riktig, ville alt vært så mye bedre, tenker han høyt i dag.

Chelsea vant kampen til slutt 2–0. Demba Ba, som utnyttet Gerrards feil, mener det er uheldig at en legende av hans kaliber fikk en slik ripe i lakken.

– Når noen gjør feil, utnytter andre det. Steven Gerrard har gjort utrolig mye for fotballverden. Men slik er livet. Ikke alle eventyr kan ha en lykkelig slutt, sier Ba til The Athletic.

– Vi nøt ikke at vi drepte drømmen deres.

BEKYMRET KLOPP

I britiske medier er det et stort fokus på Gerrard og muligheten han har til å gjøre gamleklubben en tjeneste. Samtidig blir det hevdet at City har mer å spille for enn Villa, og dermed mer motivasjon, noe Gerrard avfeier.

– Nei, det har de ikke, de har ikke det, kontrer Villa-manageren.

– Det er mitt ansvar at vi vinner begge kampene, sa han før torsdagens kamp mot Burnley.

I Liverpool er Jürgen Klopp frustrert over at Villa måtte spille kamp torsdag kveld, bare tre dager før sesongavslutningen mot City. Tyskeren frykter at Gerrard og co. kommer utslitt til sesongavslutningen, men har ikke gitt opp håpet før nok en managerduell med Pep Guardiola.

– Det er selvfølgelig usannsynlig. Men dette er fotball. Jeg tenker tilbake til da City ble mestre i 2019, hvor kun elleve millimeter avgjorde. Vi må vinne vår kamp, og Aston Villa må ta poeng mot City, sier Klopp om muligheten for at Liverpool tar gullet.

– Det er mulig. Ikke sannsynlig, men mulig. Det holder for meg.

