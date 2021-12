Kan ta medalje nummer 30 på 35 år: – En utrolig historie

BARCELONA (VG) Nøyaktig 35 år etter det gjennombruddet står håndballjentene foran en ny VM-avslutning. Camilla Herrem & co. skal kjempe om medalje nummer 30 i internasjonale mesterskap.

VM-GLISET: Emilie Hegh Arntzen og Camilla Herrem har tatt med seg humøret fra Castellón til Barcelona.

– En utrolig historie, sier Hanne Hegh til VG. 14. desember 1986 ble landslagskapteinen en norsk idrettslegende da hun løp rundt med flagget i venstrehånden etter Norge hadde slått DDR 23–19 i VMs bronsefinale.

Det var nasjonens første medalje i lagspill siden den berømte bronselaget ble nummer tre i fotball-OL i 1936. Etterpå har det rent på med edelt metall. Totalt har håndballjentene tatt 29 medaljer i VM, OL og EM: 13 gull, ni sølv og syv bronse.

– Vi har erfart at de medaljene kommer ikke av seg selv. Det er hardt arbeid og det er stort når vi får det til, sier Emilie Hegh Arntzen (27) som har kommet sterkt tilbake i VM etter å ha vært reserve i OL.

Hun er et ektefødt barn av det norske kvinnelandslaget som datter til Hanne Hegh og Ketil Arntzen, som en periode var assistent for trener i gjennombruddet, Sven Tore Jacobsen.

– Det er veldig sant det. Jeg føler at jeg valgt å spille håndball selv, så er det ikke sikkert jeg har gjort det, sier Emilie mens Camilla Herrem ler godt rett ved siden av. 35-åringen står notert med 13 av medaljene (åtte gull, to sølv og tre bronse).

IKONISK: Hanne Hegh feirer VM-bronsen i 1986.

Hvis du lurer på hvor gammelt det norske håndballeventyret er, så kan du bare se på Herrem. Hun ble født 67 dager før håndballjentene sensasjonelt slo østtyskerne i Ahoy-velodromen i Rotterdam. Venstrekanten vokste opp med håndballmesterskap på TV og utelukker ikke at det var derfor hun valgte håndball foran fotball.

– Det har vært en tradisjon i alle hjem å se på håndballjentene i desember. En sterk og bra tradisjon, beskriver hun foran onsdagens VM-kvartfinale mot det russiske håndballforbundet i Granollers.

Fakta Medaljene 13 gull: 2 OL, 3 VM og 8 EM. 9 sølv: 2 OL, 4 VM og 3 EM. 7 bronse: 3 OL, 3 VM og 1 EM. Les mer

Jentene bor i Barcelona noen mil lenger sørøst i Spania. Her scoret Siri Eftedal ett av landslagets mest kjente mål da hun ble matchvinner i OL-semifinalen mot nettopp russerne – som da het SUS – i 1992.

– Nå håper vi å få det til igjen, sier Emilie Hegh Arntzen som selv har opplevd tre gull og fem medaljer med Norge.

Hun har pappa Ketil på tribunen i VM, mens mamma Hanne har valgt å avlyse den planlagte VM-turen på grunn av pandemien. Så langt VG kjenner til så er det bare Karin Singstad fra 86-laget som kommer til å være på plass når jentene skal kjempe om medalje nummer 30.

– Det er 35 år siden, men føles som 3,5, smiler Hanne Hegh.

DE ORIGINALE JENTENE: 1986-laget samlet for fem år siden. Foran fra venstre: Hanne Hegh, Anne Migliosi, Karin Pettersen, Annette Skotvoll, Unni Birkrem, Karin Singstad, Hanne Hogness, Kristin Midthun. Bak fra venstre: Kristin Eide, Per Otto Furuseth (tidligere gen.sek), Roy Johnsen (ass.trener), Heidi Sundal, Linn Siri Jensen, Åse Birkrem, Kjerstin Andersen, Trine Haltvik, Ingrid Steen, Cathrine Svendsen.

Også hos Thorir Hergeirsson sitter 14. desember 1986 godt festet i minnet. Han hadde akkurat flyttet fra Island til Oslo for å gå på Idrettshøgskolen. 22-åringen hadde nesten bare sett herrehåndball på sagaøya.

– Jeg husker den kampen veldig godt. Jeg så kampen sammen med noen klassekamerater på Kringsjå. Det var mitt første møte med internasjonal kvinnehåndball. Utstrålingen og karismaen på mange av spillerne gjorde inntrykk på meg, sier Hergeirsson, som i de siste 20 årene har vært assistenttrener under Marit Breivik og etterpå landslagssjef fra 2009.

– Hva vil du si om at dere nå skal kjempe om medalje nummer 30?

– Det er ganske fantastisk. Det viser en kultur, tradisjon og kontinuitet. Men samtidig har det også gjort at folk er storforlangende og tar ting for gitt, svarer Hergeirsson.

Håndballforbundet har et vedtatt mål om at laget skal kjempe om medalje i alle mesterskap. Nå er Hergeirssons mannskap en seier over Russland unna å spille om en ny medalje i VM-avslutningen søndag.

Norge – Det russiske håndballforbundet spilles onsdag kl. 17.30. Kampen vises på TV 3 og Viaplay.