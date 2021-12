Beskjeden fra Rekdals sønn: – Kommer ikke til å heie på deg

TRONDHEIM/OSLO (VG) Kjetil Rekdal (53) fikk et nært forhold til HamKam, men sier han måtte ta muligheten da Rosenborg kom på banen.

NY RBK-TRENER: Kjetil Rekdal stålte fra øre til øre etter å ha blitt presentert som Rosenborgs nye trener.

– Målet er å selvfølgelig å vinne, så må vi bli god nok til det, sier en ambisiøs Kjetil Rekdal til VG, men understreker han står overfor en stor oppgave med å lede Rosenborg tilbake til toppen.

– Jeg vet hvorfor jeg er her og hvilken oppgave jeg har. Og den blir ikke enkel, mener romsdalingen.

53-åringen ledet HamKam til opprykk denne sesongen, men blir ikke med klubben videre.

– Det er følelsesmessig tøft, sier Rekdal om avskjeden og roser spillere, ledere og supportere i Hamar-klubben.

Avskjeden kom overraskende på mange og flere har uttrykt misnøye med at suksesstreneren forlater klubben før deres første sesong på toppnivå på lang tid.

– Vi må få lov til å velge når vi kan ta et stort steg. Det var en «no brainer» for min del, og for Geir sin del. Vi måtte bare ta det. Vi måtte skuffe noen og glede andre, sier Rekdal.

– Jeg forstår at de blir blir lei seg og skuffet. Det er tøft for meg og Geir også, for HamKam er en fantastisk klubb, fortsetter han.

Rekdal er bosatt på Hamar sammen med familien. Kona, Ane Guro Skaare, ga mannen full støtte til å ta RBK-jobben.

– Det var full «backing». Det var ingen diskusjoner rundt det. Hun vet at jeg har et yrke hvor jeg må reise. Fruen er fornøyd med at jeg fikk denne sjansen, hun vet hvor hardt eg har jobbet for det. Nå har jeg en toppklubb, som jeg skal gjøre til en vinnerklubb, sier Rekdal.

Samtlige familiemedlemmer var derimot ikke like fornøyd med valget.

– Nå kommer jeg ikke til å heie på deg pappa, ler Rekdal om beskjeden fra yngstesønnen.

– Han sa at heier på meg 28 av kampene og ikke i to kamper, men guttene forstår det. Med han på ti år tar det litt tid. Han på 14 forstår litt mer, sier Rekdal.

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng er strålende fornøyd med å endelig ha funnet Åge Hareides erstatter.

– Det er en virkelig fin løsning for oss, mener han.

– Blir det gull allerede neste år?

– Vi er optimister i Trondheim og tror på gull neste år, men det trenger ikke å være slik, sier Koteng til VG.

Han fikk også spørsmål om de har overkjørt HamKam i prosessen.

– Når man har en trener som er veldig flink, kan det bli sånn, sier styrelederen.

– Har HamKam grunn til å være misfornøyd?

– Det må du spør HamKam om. Jeg opplever at vi har et godt forhold med HamKam, sier Koteng.

Det er ingen hemmelighet at både Kjetil Knutsen og Miloš Milojević begge har vært aktuelle for jobben i Rosenborg. Sportslig leder i klubben Mikael Dorsin vil ikke snakke om det som kunne vært

– Det som har skjedd tidligere, kan vi ikke kommentere av respekt for andre, sier svensken til VG.

