Even Northug spurtslo Solås Taugbøl på lagsprinten - dobbelt norsk i Dresden

Det ble stang ut for de norske sprinterne i kvinnenes finale på lagsprinten, mens det ble det dobbelt norsk på herresiden. Even Northug slo Håvard Solås Taugbøl på oppløpet.

STERKEST I SPURTEN: Even Northug sikret seieren for det norske andrelaget.

Sindre Bjørnstad Skar og lørdagens vinner Håvard Solås Taugbøl representerte Norge 1, mens Thomas Helland Larsen og Even Northug gikk for Norge 2 på herrenes lagsprint.

Begge lagene tok kommandoen i feltet fra start i finalen, og lå fremme i tet under store deler av rennet. På slutten ble det spurtduell mellom Norge 1, Norge 2 og Russland.

Der var Northug sterkest, og sikret seieren for det norske andrelaget. Taugbøl sørget for norsk dobbeltseier, mens Russland tok tredjeplassen.

– Det var helt rått. I finalen gjorde vi så og si alt rett. Thomas gjorde en kjempejobb og sendte meg ut i front. Dette hadde ikke gått uten han, sier Northug til Viaplay.

Etter målgang kunne han slippe jubelen løs for sin aller første triumf i verdenscupen.

– Det er verdenscupseier da. Det hadde jeg ikke trodd, sier 26-åringen.

– Han er en fantastisk skiløper, som ikke har fått så mange sjanser. Det er kult å vinne som underdogs, sier Helland Larsen i seiersintervjuet med arrangøren.

– Det var veldig moro. To gutter fra utenfor landslaget som kommer inn og knuser alle, sier samme mann til Viaplay.

– Det var utrolig. Det var Norge 2 som vant, det må vi ikke glemme. Det er bare å gratulere Even og Thomas, sier sprinttrener Arild Monsen til Viaplay.

Forrige helg forbedret Northug sin bestenotering i verdenscupen da han gikk inn til femteplass på sprinten i Davos. Under lørdagens individuelle sprint i Dresden satte han på ny bestenotering da han ble nummer fire.

– Han imponerer stadig. Fantastisk bra, sier Monsen.

– Vi vet jo at toppfarten hans, når han først får i gang den lange kroppen, er veldig høy. Veldig imponerende hvordan de løste dagen, sier Taugbøl om Northug og det norske vinnerlaget.

ANKERKVINNE: Mathilde Myhrvold gikk ankeretappen for det norske førstelaget.

I sprintfinalen for kvinnene hadde både Kristine Stavås Skistad og Mathilde Myhrvold for Norge 1, og Magni Smedås og Julie Myhre for Norge 2 kvalifisert seg trygt videre fra semifinalen.

I finalen ble det derimot ikke en trygg reise. Verst gikk det for det norske andrelaget, som endte sist av de ti finalelagene blant annet etter et fall fra Smedås på en av vekslingene.

Norge 1 hang med helt ut på de siste etappene, men etter vekslingskluss ble det for tøft for Stavås Skistad og Myhrvold å henge med. De endte til slutt på sjette plass.

– Jeg synes egentlig vi gjør en god innsats. Jeg følte jeg hadde mye å gå med på slutten, så det hadde vært greit å unngå det uhellet, sier Stavås Skistad til Viaplay.

– Enig. Det var vel en av de siste vekslingene. Det er da man må være med, så det er kjedelig at det ble en luke opp da, sier Myhrvold til Viaplay.

Sverige 1 var store favoritter før start, og Jonna Sundling og Maja Dahlqvist levde opp til favorittstempelet. Dahlqvist var suveren på slutten, mens USA og Slovenia tok de siste pallplassene.

Finland og Russland kom seg også foran Norge 1 i mål.