Her er skiforbundets advarsel til Bråthen: – Oppleves som en trussel

Clas Brede Bråthen (52) var frustrert fordi hoppjentene fikk renn etter renn avlyst i fjor, mens herrene konkurrerte som før. Da han lot seg intervjue om temaet, rant begeret over for ledelsen i Norges Skiforbund.

FIKK SKRIFTLIG ADVARDSEL: Hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen.

Det viser den skriftlige advarselen som 52-åringen mottok i desember i fjor.

Det er signert generalsekretær Ingvild Bretten Berg og avsluttes med at Bråthen risikerer sparken om han ikke endrer stil.

VG har fått tilgang på den skriftlige advarselen og kan nå fortelle detaljer fra foranledningen til det som slo ned som en bombe i Hopp-Norge for en uke siden.

Da ble det kjent at skiforbundet vil kvitte seg med sportssjef Clas Brede Bråthen – etter 17 år i jobben. Bråthen har svart med å varsle søksmål mot forbundet.

Den frittalende 52-åringen har vært en forkjemper for kvinnehopp. Nå har han både trenere og hoppere på sitt parti, men slåss mot en arbeidsgiver som ikke vil forlenge kontrakten.

– Jeg merker det og er litt sliten. Men jeg håper av hele mitt hjerte at vi finner en løsning som er den beste for hoppsporten. Jeg står i dette også for hoppsporten sin skyld, sier Bråthen til VG.

Han kaller forholdet til hoppsporten for en livslang kjærlighet. Nå velger 52-åringen å åpne opp om det som skjer for å unngå spekulasjoner om at konflikten har en mer alvorlig karakter:

Det er ikke snakk om overgrep, alkohol eller økonomisk utroskap. Bråthen anklages for sin kommunikasjonsform.

– Er du en kranglefant?

– Det kan godt hende at noen i toppledelsen i skiforbundet vil hevde det, men det er ikke dem jeg jobber med i hverdagen. Jeg har vært administrativ leder i hopp i 17 år og kunne ikke hatt jobben hvis jeg hadde store problemer med å samarbeide med folk rundt meg.

Konflikten ble først kjent for offentligheten i forrige uke. Men den har pågått i lang tid. Det er ganske nøyaktig ett år siden partene for alvor havnet på kant med hverandre:

Torsdag 3. september sitter Clas Brede Bråthen i møte med Ingvild Bretten Berg.

Ledelsen i skiforbundet har vært misfornøyd med kommunikasjonsformen til sin egen sportssjef, og i møtet understreker Bretten Berg hvilke forventninger de har til 52-åringen.

«Antydninger om å gå til mediene eller sponsorer med uenighet om beslutninger som oppleves av arbeidsgiver som en trussel, må ikke forekomme. Det forventes lojalitet til, og etterlevelse av arbeidsgivers beslutninger ...» heter det i skiforbundets oppsummering fra møtet, som VG i dag publiserer i sin helhet.

ADVARSEL FRA SKIFORBUNDET: Her er varselet Bråthen fikk fra ledelsen i skiforbundet i desember.

Bretten Berg understreker i møtet at uenighet om ledelsens beslutninger skal tas direkte, og ikke i mediene.

Clas Brede Bråthen reagerte på både møtet og referatet han mottok fra sin egen sjef. 4. september sendte han en e-post til generalsekretær Ingvild Bretten Berg:

«Norsk Hoppsport står nå i sin mest krevende og største krise noensinne. Forrige uke ledet jeg hele vårt apparat gjennom vår viktigste sportslige-, markeds- og medieaktivitet i denne helt spesielle tiden. Det var avgjørende for meg å bruke all min tid og krefter på dette. Tonen i ditt notat førte til at dette ble særs vanskelig», skrev 52-åringen.

STØTTE: Clas Brede Bråthen sammen med Daniel Andrè Tande i Midtstubakken tirsdag.

Han ønsket også svar på hvem som hadde noe å utsette på ham.

«Vi kan ikke rydde opp ved hjelp av anonymiserte utsagn og diffuse anklager. Det er feigt! Vi i Hopp har åpenhet som en sentral verdi. Det er en verdi også du må etterleve overfor meg i den videre prosessen», skrev Bråthen.

Forholdet mellom skipresident Erik Røste, generalsekretær Bretten Berg og Clas Brede Bråthen omtales som svært kjølig allerede før dette møtet.

Men det skulle bli verre:

15. desember lot Bråthen seg intervjue av Dagbladet. Han var oppgitt på vegne av de kvinnelige hopperne sine. For mens hoppgutta fikk konkurrere midt under pandemien, ble det ene kvinnerennet etter det andre avlyst.

«Jeg er dypt bekymret for hvordan jentene håndteres. Nok en gang ser vi at det er dem det går utover», sa Clas Brede Bråthen.

Han mente det handlet om likestilling og at enkelte ikke var villige til å betale prisen – i kroner og øre – for dette.

«Du kan gjerne kalle problemer for smittevern og protokoller – og det ene med det andre. Men hadde dette vært viktig nok for oss, så hadde vi fått det til. Selvfølgelig hadde vi det», sa Bråthen i intervjuet.

Han pekte ikke på FIS, men stilte spørsmål ved hva han selv, skiforbundet og kulturdepartementet kunne gjort annerledes.

Bare tre dager senere, fredag 18. desember klokken 13.27, mottok Bråthen en e-post fra Ingvild Bretten Berg. Skipresident Erik Røste sto på kopi. Generalsekretæren i skiforbundet viste til intervjuet i Dagbladet.

«Tatt i betraktning din kjennskap til beslutningsgrunnlaget for avgjørelsen om utsettelse er vi overrasket over innholdet i dine uttalelser», skrev Bretten Berg.

Hun henviste til møtet i september og ba Bråthen komme med en skriftlig forklaring med frist påfølgende mandag.

Tirsdag 22. desember: Det er to dager til julaften når Clas Brede Bråthen mottar en ny e-post fra ledelsen i skiforbundet. Nå får han en formell, skriftlig advarsel. Igjen trekkes intervjuet med Dagbladet frem.

Skiforbundet mener Bråthen gir «inntrykk av at det ikke er smittevernhensyn, men manglende likestillingsfokus i Norges Skiforbund som er årsak til at verdenscuprennet på Lillehammer ble utsatt. Du fremmer dine uttalelser til tross for at du har full kjennskap til de grunner som ligger bak beslutningen» heter det i advarselen.

GENERALSEKRETÆR OG PRESIDENT: Ingvild Bretten Berg og Erik Røste i Norges Skiforbund.

Deretter begrunnes utsettelsen av kvinnenes renn med smittevernhensyn.

«I den grundige prosess som ledet frem til beslutningen, herunder i flere møter, har du reagert med å skjelle ut beslutningen og kollegaer som har deltatt i diskusjonene», skriver generalsekretæren i skiforbundet.

Hun avsluttet med å skrive at forbundet ser svært alvorlig på saken, og at lignende episoder i fremtiden kan bety at Bråthen får sparken.

52-åringen har aldri akseptert advarselen. Den inneholder derfor kun én signatur – den som tilhører Ingvild Bretten Berg.

– Det som gjør at jeg ikke kan akseptere den skriftlige advarselen er at jeg ikke er enig i innholdet, og mener det er min plikt som sportssjef å stille opp for våre utøvere, i dette tilfellet Maren Lundby og de andre kvinnehopperne, sier Clas Brede Bråthen til VG.

Han avviser at han skal ha skjelt ut kolleger, slik det heter i advarselen fra arbeidsgiveren hans.

– Det har vært et par episoder hvor jeg har måttet velge mellom hensynet til mine arbeidstagere og arbeidsgiver sitt ønske og prioriteringer. Da har det vært naturlig å velge mine arbeidstageres side. Dette gjelder ikke minst med tanke på problemstillinger som omhandler likestilling, hvor norsk hoppsport har vært en fanebærer i internasjonal idrett, sier hoppsjefen.

Bråthen stilte til møte med skiforbundet, sammen med advokat, i både januar og mai.

HAR TRUET MED Å SLUTTE: Landslagssjef Alexander Stöckl.

Han ville bli kvitt den formelle advarselen. Og få avklaringer fremover i tid. I stedet opplevde han at det fra arbeidsgiver ble søkelys på stadig nye forhold.

En av episodene skal ha handlet om at Bråthen logget seg på sosiale medier den morgenen Daniel André Tande våknet fra koma, og informerte offentligheten om den gode nyheten.

– Går du ikke inn i jobben til Espen Graff når du gjør dette?

– Trude Tande ville ha det ut. Hun var lettet og glad, og nærmest på gråten. En hel hoppverden lurte på hvordan det gikk med sønnen hennes. Det er slik vi gjør det hos oss. Det kan godt hende jeg gikk på området til Espen Graff som kommunikasjonssjef, men Graff var ikke i tankene mine den dagen der.

– Clas Brede hadde fått en godkjennelse fra oss i familien. Vi mente at det var greit, sier Trude Tande til VG i dag.

Hun forstår ikke hvorfor Bråthen må slutte:

– Ingen har ett vondt ord å si om ham. Måten han tok vare på vår familie da Daniel var på sykehus: Jeg har ikke ord. Jeg blir rørt bare av å snakke om det, sier Daniel André Tandes mor.

Under møtet med skiforbundet i april, forstår Clas Brede Bråthen at hans egen arbeidsgiver ønsker ham bort, får VG opplyst.

Vi hopper frem til juni 2021: Hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug har signert kontraktsforlengelsen til Clas Brede Bråthen. Den mangler bare signaturen til ledelsen i skiforbundet.

Men Ingvild Bretten Berg signerer aldri kontrakten. Og da snur også Alf Tore Haug: Hoppkomiteens leder stiller seg nå bak ledelsen i forbundet.

Det ender med full splittelse i Norges Skiforbund: Utøvere og landslagstrener Alexander Stöckl støtter Bråthen. Østerrikeren truer også med å slutte i jobben.

På den andre siden står ledelsen i Norges Skiforbund på sitt.

Clas Brede Bråthen gir nå skiforbundet tillatelse til å snakke fritt om det som har blitt omtalt som en personalsak, og det som er kommunisert til ham i saken. Han ønsker åpenhet og svar, understreker han overfor VG.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg sier imidlertid, gjennom kommunikasjonssjef Espen Graff, at hun ikke ønsker å kommentere denne saken utover det som fremkommer.