LO-lederen: – Skiforbundet settes i et veldig dårlig lys

LO-topp Peggy Hessen Følsvik (60) gir Clas Brede Bråthen (52) en massiv støtteerklæring i den pågående konflikten med Norges skiforbund.

FÅR GODE SKUSSMÅL: Clas Brede Bråthen har ledet norsk hoppsport i 17 år, med solide sportslige resultater. Bak til venstre er landslagssjef Alexander Stöckl.

Det skjer etter at skiforbundet ikke ønsker å fornye kontrakten med Bråthen som sportssjef på hopplandslaget – etter 17 år i jobben. Bakgrunnen skal være en konflikt mellom hoppsjefen og ledelsen i skiforbundet.

Nå rykker LO, som er hoppernes hovedsponsor, ut og kommenterer saken for første gang:

– Denne saken er åpenbart uheldig, sier Peggy Hessen Følsvik til VG.

Det er gått fem år siden LO valgte å sponse det norske hopplandslaget. I den perioden har Clas Brede Bråthen fått mye ros for måten han har jobbet for blant annet kvinnehopp.

Følsvik sier at LO er spesielt fornøyd med jobben til Bråthen og Alexander Stöckl i den perioden forbundet har spyttet penger inn i hoppsporten.

– Måten Clas Brede Bråthen har jobbet for å sikre jentene de samme mulighetene som guttene er en av årsakene til at vi har vært med på denne reisen. Clas Brede har stått last og brast ved jentene i denne kampen. For det har vært en kamp. Innsatsen hans har utgjort en forskjell for jentene. Vi så frem til at han skulle fortsette med den jobben, sier LO-toppen.

TOPPLEDER: Peggy Hessen Følsvik leder organisasjonen som huser 950.000 medlemmer. Her er hun med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Bråthen selv gikk i VG fredag langt i å antyde at hans uttalte kamp for kvinnehopp ikke falt i god jord hos arbeidsgiveren.

– Jeg har sagt klart fra om dette, både internt og eksternt, ut fra prinsippet om åpenhet. Det er åpenbart at dette er blitt lite verdsatt i ledelsen av Skiforbundet, sa han.

«Clas Brede Bråthen vet utmerket godt at årsaken til at han ikke er tilbudt ny kontrakt fra 1. mai 2022, ikke handler om åpenhet og likeverd i hoppsporten.», skrev generalsekretær Ingvild Bretten Berg og president Erik Røste i Skiforbundet i sitt tilsvar til Bråthens kommentarer fredag.

Flere sponsorer reagerer

Men LO er ikke den eneste sponsoren som er misfornøyd. Også NAMMOs konsernsjef, Morten Brandtzæg, reagerer på det som nå skjer:

– Vi er genuint glade i hoppsporten, som vi har støttet gjennom tykt og tynt i snart 15 år, og er derfor dypt bekymret over denne saken, sier han til VG.

Brandtzæg trekker frem Bråthens resultater, samt engasjement for kvinnehopp:

– Denne saken er derfor helt klart uheldig, og viser - etter vår oppfatning - en dårlig håndtering som på ingen måte samsvarer med verdier vi vil kjenne oss igjen i. Vi har allerede formidlet denne oppfatningen til Skiforbundet, og sammen med andre sponsorer har vi bedt om å få en ordentlig orientering om situasjonen fordi denne situasjonen må løses umiddelbart, sier han.

– Veldig dårlig lys

LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreker overfor VG at de, som sponsor, ikke har blitt kontaktet av skiforbundet.

– Kunne du ønsket deg det?

– Skiforbundet må selv vurdere om vi vil ha en dialog med samarbeidspartnerne sine i en sånn type sak, sier hun.

Men så fortsetter LO-toppen:

– Skiforbundet omtaler det som en personalsak, men for oss er det en større sak enn som så: Dette setter hoppfamilien og Norges skiforbund i et veldig dårlig lys. Så det hadde kanskje vært klokt å kontakte oss.

Dette svarer skiforbundet

Norges skiforbund er konfrontert med innholdet i denne saken. I en SMS til VG skriver kommunikasjonssjef Espen Graff:

«Det har vært kontakt med noen sponsorer i hopp og flere vil bli kontaktet. Denne saken følges opp internt av hoppkomiteen og generalsekretær.»

TAUS: Skipresident Erik Røste har ikke kommentert avgjørelsen som har vekket oppsikt den siste uken.

Når det gjelder det viktige arbeidet for at kvinnelige hoppere skal få de samme mulighetene som gutta, har flere i Skiforbundet sammen med nøkkelpersoner i hopp jobbet målrettet med dette i lang tid. LO og Nammo har vært viktige samarbeidspartnere i denne sammenhengen».

Arbeidstakerorganisasjonen LO huser rundt 950.000 medlemmer i Norge.

– Hva kan dere gjøre nå?

– Den juridiske avdelingen vår bistår Clas Brede Bråthen. Men som sponsor så er døren vår åpen for skiforbundet. Det er bare å ta kontakt, sier Følsvik.

Den kommende sesongen er den foreløpig siste i sponsoravtalen mellom LO og Norges skiforbund.

– Vil denne saken påvirke en mulig reforhandling?

– Det får vi komme tilbake til når vi kommer «dit». Men det er klart at det er viktig for oss at man har gode arbeidsforhold når man skal være samarbeidspartner i en sånn avtale. Det er avgjørende for oss.

– Bør skiforbundet kommunisere noe offentlig om denne saken snart?

– Det må de vurdere selv. Det må i så fall skje på en måte som ikke skader Bråthen eller skiforbundet selv. Men de er en demokratisk organisasjon og derfor er åpenhet viktig - selv om man ikke kan gå inn i personalmessige spørsmål, sier LO-lederen.