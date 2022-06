Offisielt: Haaland blir Manchester City-spiller til 2027

Verdens dårligst bevarte hemmelighet er blitt offisiell: Erling Braut Haaland skal spille for Manchester City. Dette er de første bildene av 21-åringen i lyseblå drakt. Han har skrevet kontrakt til 2027.

– Jeg ønsker å score mål, vinne trofeer og utvikle meg som fotballspiller, og jeg er trygg på at jeg kan gjøre det her, sier Haaland til klubbens hjemmeside - og fastslår at det er «en stolt dag for meg og familien».

– Jeg har alltid sett på City og har elsket å gjøre det de siste sesongene. Du kan ikke unngå å beundre måten de spiller på, det er spennende og de skaper mye sjanser, som er perfekt for en spiller som meg, fortsetter jærbuen.

Allerede 10. mai bekreftet Manchester City at de var blitt enige med Borussia Dortmund om en overgang for jærbuen, som har hatt to og et halvt smått sensasjonelle år i den tyske klubben.

Det betydde at det bare sto på de personlige betingelsene for Haaland.

230 millioner

Nå kommer bekreftelsen fra klubben på overgangen, som skjer omtrent på dagen 22 år etter at pappa Alfie Haaland (49) skrev under for klubben (der han spilte 2000 til 2003). Samtidig var moren høygravid med Erling.

Kontrakten er på fem år - altså til sommeren 2027.

Haaland selv skal tjene rundt 4,5 millioner kroner i uken, ifølge den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano. Det gir drøyt 230 millioner i årslønn.

Overgangssummen ligger på cirka 610 millioner kroner ifølge Manchester Evening News og andre engelske aviser. Citys samlede utgifter på overgangen vil være i overkant av én milliard, fortsatt ifølge lokalavisa.

I løpet av de to ukene med landslaget i Nations League har Haaland ikke uttalt seg om overgangen. Også landslagssjef Ståle Solbakken unnlot bevisst å si ordene «Manchester City» da han introduserte Haalands pressekonferanse i starten på samlingen.

Samtidig har Haaland storspilt mot Norge - og scoret blant annet to mål da Sverige ble slått 3–2 søndag kveld.

– Det er så mange verdensklasse-spillere i troppen og Pep er en av de beste trenerne noen gang, så jeg tror jeg er på riktig sted for å oppfylle mine ambisjoner, sier Erling Braut Haaland til Citys hjemmesider mandag.

Haalands opprinnelige agent, Mino Raiola, døde den 30. april, men det virker som det meste har vært i boks før det.

Citys eier, Sheikh Mansour (51) fra Emiratene, kjøpte klubben i 2008. Siden den gang har de lyseblå vunnet 17 titler, deriblant seks Premier League-mesterskap. Pep Guardiola (51) blir altså den nye sjefen til Haaland.

Søndag ettermiddag og kveld dukket det opp bilder i sosiale medier med det som skulle være Haaland i Manchester City-drakt - i en fotoseanse for ligamesteren.

Det er foreløpig ikke kjent hvilket draktnummer Haaland får i Manchester City. Hans ønskenummer, 9, er opptatt, men fremtiden til mannen med denne drakten, Gabriel Jesus, er uklar, skriver Manchester Evening News. Faren Alfie hadde draktnummer 15 da han spilte for City.

Erling Braut Haaland scoret fem av Norges seks mål i Nations League-kampene de siste to ukene. Søndag kveld feiret han suksessen sammen med landslagskompisene på et utested i Oslo.

