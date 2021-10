Solbakken etter forfallsbonanza: – Vanskelig å tro

Etter at mer enn en ellever er blitt utilgjengelig for landslagssjef Ståle Solbakken, kaster han om på alle opprinnelige planer før «kvalikfinalen» mot Tyrkia.

HENDENE FULLE AV SKADETRØBBEL: Ståle Solbakken under et VG-intervju gjort på Intility Arena i Oslo rett før han annonserte den opprinnelige troppen mot Tyrkia.

Åtte med ferske skader, to med langtidstrøbbel og to usikre troppsmedlemmer i Erling Braut Haaland og Per Kristian Bråtveit gjør at Solbakken må seks år tilbake i tid for å finne noe lignende før den kommende landslagssamlingen:

– Jeg husker et lagbilde med FC København mot Vestsjælland der vi hadde ti mann på krykker i en «jævlig» cupfinale mot Vestsjælland. Hvordan de vant den finalen... Der var det ikke mange som hadde spilt da sesongen startet. Så det er klart det er spesielt, også fordi det kom så mye på én posisjon (angrep), sier Solbakken til VG søndag kveld.

Tyrkia-kampen i Istanbul førstkommende fredag har han også stemplet som «den lille finale». Men taktikk, kampplan, uttak – nå blir alt annerledes enn hva han har egentlig hadde begynt å forberede for en stund siden.

– Puslespillet må vi legge helt på nytt. Det blir et annerledes lag med annerledes spillere, og plan A og plan B er skrinlagt. Vi må på tegnebrettet igjen. I morgen blir det mest restitusjon, så er det å spikre det taktiske tirsdag, onsdag og torsdag, beskriver landslagssjefen.

– Tenker du å hente inn enda flere til Montenegro-kampen (11. oktober)?

– Ikke hvis det ikke skjer noe. Vi har noen gule kort, om det kan være det skjer noe med noen etter første kamp, men vi kan ikke ha hundre nye. Jeg synes vi har brukbar dekning på posisjonene vi trenger.

– Handler skadene om uflaks eller tøff kampbelastning på spillerne?

– Hvis du tar de åtte-ni forfallene, er det salig blanding. Sørloth har nok med klubbskiftet å gjøre, mens Erling er et uhell på trening. King kommer etter et utspark, ramser Solbakken opp.

Fakta «Revidert» landslagstropp Landslagstroppen til kampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober): Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland, Fredrik Bjørkan, Julian Ryerson, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Iver Fossum, Jens Petter Hauge, Dennis Tørset Johnsen, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Veton Berisha, Ohi Omoijuanfo og Kristian Thorstvedt. Spillere som er utilgjengelige: Rune Jarstein, André Hansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Alexander Sørloth. Spillere i troppen som er usikre: Erling Braut Haaland og Per Kristian Bråtveit. Sistnevnte skal sjekkes hos landslaget etter at han måtte ut med en skade lørdag. Les mer

Han innrømmer:

– Det var vanskelig å tro det du skulle se da King falt sammen der. Sånn sett må du si det er «unbelievable». Normann gjorde sin beste Premier League-kamp og begynte å få trøbbel mot slutten og hadde voldsomme smerter i dag.

I det opprinnelige uttaket fikk Vikings formspiss Veton Berisha den siste av angrepsplassene. Søndag utvidet Solbakken den offensive skytsen med Eliteseriens suverene toppscorer Ohi Omoijuanfo fra Molde. Tidligere har Solbakken nevnt Lillestrøm-kaptein Thomas Lehne Olsen og Erik Botheim (i troppen mot Nederland sist) som kandidater.

– Det handler litt om magefølelsen, hvordan vi tror det blir og etter diskusjon i trenerteamet. Det er små marginer og små forskjeller, men Ohi har spilt internasjonalt med Molde i europacupen, påpeker Solbakken om ekstravalget.