Suarez vender hjem til Uruguay: – Umulig å takke nei

Luis Suárez (35) vender hjem til klubben hvor fotballkarrieren startet.

STJERNESPISS: Luis Suárez bytter beite.

Etter en lang karriere i en rekke europeiske toppklubber vender Luis Suárez hjem til Uruguay. Det skriver han på Twitter.

Stjernespissen forteller at han er enig med Nacional i den uruguayanske toppdivisjonen. Det var her 35-åringen startet karrieren, før han gikk til nederlandske Groningen som 19-åring. Han har siden spilt for klubber som Ajax, Liverpool og Barcelona.

På 695 klubbkamper har spissen scoret 436 mål gjennom karrieren.

Suarez forteller at det gjenstår noen få detaljer før overgangen til Nacional kan offentliggjøres.

– Det var umulig for meg å takke nei til denne muligheten, sier stjernespilleren.

Suarez har flere ganger fått oppmerksomhet for kontroversielle episoder på fotballbanen:

Suarez har stått uten klubb etter at hans kontrakt med Atlético Madrid utløp etter forrige sesong. Han har vunnet den spanske ligaen fem ganger og den spanske cupen fire ganger.

Nacional er tidenes mestvinnende klubb i Uruguay med 48 seriemesterskap. Forrige gang Suarez spilte for klubben vant de ligaen i 2005/2006.

Nacional ble seriemester forrige gang i 2020. Forrige gang var det Penarol som gikk til topps i Uruguay.