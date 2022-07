Brækhus-comeback utsatt fordi Jennifer Lopez skulle på bryllupsreise

Cecilia Brækhus (40) skulle egentlig gjort comeback i bokseringen i august. Det har superstjernen Jennifer Lopez (53) satt en stopper for, får VG opplyst av bokserens hovedsponsor.

MÅ VENTE: Cecilia Brækhus var egentlig klar for boksecomeback etter halvannet år borte fra ringen, men nå må hun vente enda lenger.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Cecilia Brækhus har ikke bokset en kamp siden det forsmedelige andre tapet mot Jessica McCaskill i mars 2021. 13. august skulle hun egentlig gjort et etterlengtet comeback mot svenske Patricia Berghult i kampen om WBC-beltet i superweltervekt.

Den ble avlyst på kort varsel tidligere denne uken.

Årsaken har så langt vært ukjent, men nå får VG opplyst via Brækhus’ sin hovedsponsor Betsson at en verdenskjent artist er grunnen til avlysningen.

Brækhus-spesial: Oppveksten, alle kampene, fakta, videoer og bilder

PÅ BRYLLUSREISE: Ben Affleck og Jennifer Lopez – her avbildet i februar.

Jennifer Lopez skulle nemlig opptre på stevnet i Colombia, men 53-åringen giftet seg med skuespilleren Ben Affleck (igjen) tidligere i sommer, og i stedet for å synge før Brækhus sitt comeback har den amerikanske artisten dratt på bryllupsreise til Europa.

– Hun ville prioritere bryllupsreisen sin. Det er så klart utrolig synd, men hun skulle «headline» konserten under arrangementet, så den colombianske promotøren valgte å utsette hele stevnet, forteller Brækhus til VG via sponsoren Betsson.

Colombianske Oscar Rivas skulle også bokse på stevnet mot polske Lukasz Rozanski, og det var ventet rundt 40.000 tilskuere.

Brækhus innrømmer at situasjonen som har oppstått er spesiell.

– Jeg har alltid vært fan av J. Lo jeg. Akkurat denne situasjonen er selvsagt litt uheldig, men musikken kommer jeg nok fortsatt til å sette pris på, sier bergenseren.

Den tidligere verdensmesteren forteller at det nå jobbes på spreng for å finne en ny dato for stevnet. I mellomtiden skal hun forberede seg sammen med trener Johnathon Banks i Big Bear i California. Han er også trener for Gennady Golovkin, som går storkamp mot Canelo Alvarez i Las Vegas 17. september.

– Jeg er i god form og holder meg klar, sier Brækhus som lenge vurderte å legge opp.

Men den tidligere verdenseneren har valgt å forlenge karrieren etter de to tapene mot McCaskill og corona-situasjonen, og satser nå for fullt i en ny vektklasse.