Mourinho om Glimt-bråket: – En stygg episode

ROMA (VG) Roma-trener José Mourinho ville ikke kommentere kritikken fra Glimt-sjef Frode Thomassen da han møtte pressen i den italienske hovedstaden onsdag.

– Det som skjedde sist torsdag var en helt uvanlig situasjon. Kampen var normal, 45 minutter etter kampen var alt normalt. En stygg episode, men det var en isolert hendelse, sier José Mourinho på pressekonferansen før torsdagens kamp mot Bodø/Glimt.

Kjetil Knutsen og Nuno Santos skal ha vært involvert i tumulter i spillertunnelen etter torsdagens kvartfinalekamp mellom Bodø/Glimt og Roma på Aspmyra. Det endte med at Knutsen og Santos er suspendert til torsdagens kamp.

Onsdag formiddag publiserte den britiske avisen the Independent en video som viser bråket på Aspmyra:

NRK spør Mourinho hva han tenker om situasjonen på Aspmyra. Portugiseren var ikke spesielt interessert i å høre hva Glimt-leiren mener om hendelsen.

– Jeg tenker ikke noe, UEFA tenker. Jeg bestemmer ikke noe, UEFA bestemmer, sier Mourinho.

– Jeg er ikke interessert i hva direktøren i Bodø/Glimt sier, følger han opp med på spørsmål om kritikken fra Frode Thomassen, Glimts daglige leder.

– Det handler til syvende og sist om verdier. Når vi er ute i Europa, lærer vi. Det er mye hyggelige folk i Roma også, men i den innerste delen av trenerteamet mangler det sidestykke. Dette bør UEFA ta et oppgjør med, sa Glimts daglige leder Frode Thomassen på et pressemøte en drøy halvtime før Mourinho møtte pressen.

Mourinho var ikke spesielt interessert i å svare på spørsmål om uttalelsene fra Glimt-leiren.

Det var amper stemning mellom de to benkene gjennom hele kampen, og Bodø/Glimt har vært svært kritiske til Roma-benkens oppførsel. Det samme var Salernitana i søndagens Serie A-kamp.

– Et av de eldste prinsippene i propaganda er å gjenta, gjenta, gjenta. Til slutt vil folk begynne å tro det er sant. Men selv om løgn gjentas er det fortsatt en løgn, sier Mourinho på et spørsmål om at Romas støtteapparat oppfører seg viltert.

I spillertunnelen etter kampen skal Romas keepertrener Nuno Santos ha tatt kvelertak på Knutsen. Glimt-treneren svarte med å legge portugiseren i bakken, hevder Glimt.

Situasjonen førte til at Knutsen og Santos ble suspendert til torsdagens kamp. Glimt anket avgjørelsen til UEFA, men fikk avslag.

Torsdag møtes lagene igjen til returoppgjør på et fullsatt Stadio Olimpico.