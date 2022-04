Mino Raiola avviser melding om dødsfall: – Jeg er forbannet

Etter at flere italienske medier hevdet at Erling Braut Haalands agent Mino Raiola er død, avviser agentbyrået hans dette overfor VG. Raiola har selv senere dementert meldingene.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

«Nåværende helsestatus for de som lurer: Jeg er forbannet, for andre gang på fire måneder dreper de meg. Ser også ut til å være i stand til å gjennoppstå»., skriver Raiola selv på Twitter etter meldinger om hans død.

Flere italienske medier, blant andre Gazzetta dello Sport meldte torsdag ettermiddag at 54-åringen skulle være død. Også VG videreformidlet opplysningene.

Da VG tok kontakt med Raiolas agentbyrå tok en ikke navngitt kvinne telefonen og svarte:

«It is all fake news, there are many people calling us, so I have to hang up.»

På nytt spørsmål om han er død var svaret igjen:

«It is fake news.»

Noen minutter senere får VG på nytt svar fra agentbyrået:

– Status på Raiola akkurat nå er at han er «pissed off» på jævlene som finner på disse tingene. Det er vår melding til media akkurat nå, sier en dame som kaller seg Rafaela på nummeret som er registrert på nettsiden til agentens nettside før hun legger på telefonen.

På Raiolas Twitter-konto ble følgende melding publisert kl. 14.41:

«Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.»

José Fortes Rodriguez, som omtales som Raiolas høyre hånd, sier til nederlanske NOS at Raiola «ikke har det bra, men at han ikke er død».

Tariq Panja i New York Times melder også at Raiola ikke er død. Det italienske nyhetsbyrået Ansa skriver at Raiolas doktor Alberto Zangrillo sier følgende om helsesituasjonen:

«Han kjemper (for livet).»

Raiola skal være innlagt på sykehuset San Raffaele i Milano.

Raiola er regnet for å være en av verdens mektigste fotballagenter. Han har ansvaret for karrieren til Ibrahimovic, Paul Pogba, Pavel Nedved, Dennis Bergkamp, Robinho, Mario Balotelli, Romelu Lukaku og ikke minst Erling Braut Haaland.

Italieneren har de siste årene vært involvert i Haalands fantastiske karriere og har en nøkkelrolle i superspissens klubbvalg. Det er ventet at Haaland forlater Borussia Dortmund i løpet av sommeren.

Les mer om Raiola i VGs Haaland-spesial.

TETT PÅ ZLATAN: Mino Raiola og Zlatan Ibrahimovic avbildet i Manchester i 2017.

Raiola ble født i Italia, men vokste opp i Nederland. Det var også der han begynte sin virksomhet som fotballagent, etter å ha jobbet som pizzabaker. Raiola har alltid vært en språkmektig person, og behersket italiensk, engelsk, spansk, tysk, fransk portugisisk og ikke minst nederlandsk.

Han ble involvert i Zlatan Ibrahimovic sin karriere helt siden svensken var i Ajax på begynnelsen av 2000-tallet.

Historien om Railoa: Fra pizzabaker til superagent