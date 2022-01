Håndballgutta måtte fly tilbake til München: – For mye vind

Lufthansa-flyet med flere av landslagsspillerne i håndball kom seg til Oslo, men istedenfor å lande, måtte flyet snu og dra tilbake til München.

MÅ BLI I MÜNCHEN: Kent Robin Tønnesen og trener Christian Berge skulle etter planen til Norge lørdag, men må overnatte i München.

Fire norske landslagsspillere og store deler av støtteapparatet må overnatte i München etter at vanskelige vindforhold gjorde at flere fly ikke fikk landet i Skandinavia.

Like før klokken fire skulle Lufthansa-flyet fra München lande på Gardermoen, men da flyet skulle gå inn for landing kom kontrabeskjeden.

U-SVING: Lufthansa-flyet kom seg opp til Gardermoen, men så ble det retur tilbake til München.

– Det som skjedde var at det ble for mye vind da vi skulle lande. Kapteinen avbrøt landingen og fant ut at det ble vendereis til München, sier leder for medier og kommunikasjon i håndballforbundet, Lars Hojem Kvam, til VG.

– Jeg opplevde det som at Lufthansa hadde kontroll, men det er ikke så ofte man ender opp med å dra tilbake til utgangspunktet, sier han videre.

Kvam la selv ut en melding på Twitter om flyreisen hjem fra herrens håndball-EM:

Om bord på flyet var hele det norske støtteapparatet, foruten Jonas Wille i trenerteamet. I tillegg var de tre spillerne Kent Robin Tønnesen, Endre Langass og Thomas Solstad med. Totalt tolv personer i og rundt landslaget var på flyet til Oslo, opplyser Kvam.

I München fikk de også besøk av Vetle Aga. Forsvarskjempen skulle til Göteborg, men også det flyet måtte snu og fly tilbake til München.

– Det har vært en lang januar for mange, så det var nok mange som helst kunne tenkt seg å komme hjem i kveld, men slik er livet, sier Kvam til VG.

I tillegg til at flyene til Oslo og Göteborg begge måtte snu, forteller han at flere av landslagets spillere fikk problemer.

– To fløy til Aalborg tidligere i dag. Der ble det landing på fjerde forsøk. En annen skulle til Hamburg, men endte opp i Hannover, sier Kvam.

– Flyselskapet har fulgt opp og tilrettelagt bra for oss, så vi har ikke noe å klage på. Det er bare tålmodigheten som får testet seg litt etter 3–4 uker på reise, sier Kvam.

Etter den uventede overnattingen i München, blir det et nytt forsøk på hjemreise på søndag. Kvam forteller optimistisk at det da er meldt mindre vind.

Lørdag har det vært uvær i store deler av Sør-Norge. Uværet har først og fremst preget Sørlandet og Vestlandet, og har ført til ras, strømbrudd og stengte veier.