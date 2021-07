Ingebrigtsens ukjente utfordrer: – Jakob kommer ikke til å stikke av

Josh Kerr (23) er skotte, men langt fra gjerrig når det gjelder egen overbevisning om at han kan være i stand til å snyte favoritt Timothy Cheruiyot og Norges gullhåp Jakob Ingebrigtsen for seieren på 1500 meter i Tokyo 7. august.

REKKER KANSKJE TUNGE: Josh Kerr (t.v.) fikk samme tid som Jakob Ingebrigtsen (t.h) i semifinalen på 1500 meter under Doha-VM 2019. I finalen endte skotten på 6. plass, Jakob Ingebrigtsen på 4. plass. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Det gir den USA-bosatte briten klart uttrykk for i et intervju i magasinet Athletics Weekly, med den dekkende tittelen «Alt eller ingenting for Josh Kerr».

– Jeg ser ikke lengre frem enn til 7. august. Sesongen min vil antagelig være over den dagen på grunn av det faktum at jeg satser hele livet mitt på det løpet. Jeg har forberedt meg for dette, denne spesielle situasjonen og dette løpet, siden jeg var rundt ni år gammel, sier Josh Kerr.

Han ble nummer fem i semifinalen på 1500 meter i Doha-VM for snart to år siden, med samme tid (3.36,58) som Jakob Ingebrigtsen. I finalen satte Kerr personlig rekord med 3.32,52 og endte på 6. plass – 82/100 bak Jakob Ingebrigtsen som ble nummer fire bak suverene Cheruiyot (3.29,26), Taoufik Makhloufi fra Algerie og polske Marcin Lewandowski.

Fakta Nummer åtte på årsbestelisten Verdens beste tider på 1500 meter i 2021 1) Timothy Cheruiyot, Kenya – 3.28,28 2) Mohamed Katir, Spania – 3.28,76 3) Jakob Ingebrigtsen, Norge – 3.29,25 4) Stewart McSweyn, Australia – 3.29,51 5) Charles Simotwo, Kenya – 3.30,30 6) Marcin Lewandowski, Polen – 3.30,42 7) Samuel Tefera, Etiopia – 3.30,71 8) Josh Kerr, Storbritannia – 3.31,55 13) Filip Ingebrigtsen, Norge – 3.32,23 Les mer

Taoufik Makhloufi (OL-gull London, OL-sølv Rio de Janeiro) er ute av gullkampen i Tokyo-OL etter covid-19-sykdom og en kneskade. Lewandowski (34) er i likhet med Josh Kerr å regne som outsider foran 1500-starten i Tokyo.

Storvokste Josh Kerr (broren Jake er profesjonell rugbyspiller) tar imidlertid ikke det ordet i sin munn.

– Jeg er en utøver som har fokus på å vinne medaljer. Jeg er ikke med for å løpe en million ganger i løpet av sesongen for å tjene en haug med startpenger og sånne ting. Jeg er med for å ta medaljer, og for å vinne en medalje i Tokyo må jeg være i form til å løpe under 3.30 i finalen, understreker Josh Kerr.

– Det er i de store mesterskapene jeg vekkes til liv. Det er der jeg presterer mitt beste, og det er det jeg går for, tilføyer han.

Han har konsekvent droppet deltagelse i stevneserien Diamond League. Etter å ha satt personlig rekord på 1500 meter i Portland med 3.31,55 (3. juni), vant han det britiske mesterskapet på distansen i slutten av juni – knepent foran Jake Wightman (5. plass i 2019-VM) etter et taktisk løp.

FIGHTING FACE: Josh Kerr var noen fattige hundredeler raskere enn Jake Wightman under det britiske mesterskapet i Manchester i slutten av juni. Foto: Martin Rickett / PA Wire

– Jeg tror det kommer til å bli et veldig ærlig løp, sier Josh Kerr med tanke på 1500-gullkampen som starter klokken 13.40 norsk tid i Tokyo 7. august.

Med ærlig mener han at det ikke vil bli et lureløp som det for fem år siden i Rio de Janeiro, da amerikaneren Matt Centrowitz (31) «snek» seg til seier med 3.50 – den svakeste vinnertiden siden 1932. OL-finalen 2021 vil med hensyn til farten og «mannen å slå» (Cheruiyot), bli temmelig lik VM-finalen 2019.

Kerr mener det vil bli tøffere for løperne med best personlig rekord å riste av seg resten av feltet.

– Cheruiyot kommer ikke til å stikke av, Jakob kommer heller ikke til å stikke av. Det kan jeg garantere deg. Det kommer ikke til å være en soloprestasjon som det var i 2019, fordi det er en helt annen bredde i 1500-feltet, sier Kerr i podkasten Sit & Kick.

– Hvis han løper som i 2019, så kommer en del til å slå følge med ham og det blir et helt annet scenario.

Ifølge Josh Kerr, som med sin dype Sean Connery-røst og -aksent igjen påpeker at han ikke er kommet til OL for «bare å delta».

– Jeg har aldri drømt om å bli en OL-finalist. Jeg har drømt om å vinne OL-gull, og det er den typen jeg er og det jeg jobber for. Hvis jeg ikke er den beste av de beste, hva er da poenget, spør Josh Kerr retorisk.

Josh Kerr er på sett og hvis vant til å være best. Ifølge Athletics Weekly er han historisk sett eneste brite som 13 år gammel toppet 1500-rankingen og har kvalifisert seg for OL. Josh Kerr takker foreldrene for at han i britisk sammenheng er enestående.

– De sørget for at jeg ikke drev med overtrening, trivdes med det jeg gjorde og hadde det moro under konkurransene. Men også at jeg så det «store bildet» og holdt et øye med de elde utøverne, forklarer Josh Kerr.

PS! Innledende heat 1500 meter menn starter klokken 02.05 norsk tid natt til tirsdag 3. august. Semifinalene starter klokken 13.00 norsk tid torsdag 5. august. Jakob Ingebrigtsen er påmeldt også på 5000 meter, men kombinasjonen 1500/5000 er ikke praktisk mulig å gjennomføre.

