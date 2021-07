Hamilton om Ungarns homolov: – Uakseptabelt og feigt

Bilsportens superstjerne Lewis Hamilton (36) tar et oppsiktsvekkende oppgjør med det ungarske forslaget til en ny anti-homofililov foran Formel 1- runden på Hungaroring nord for Budapest kommende helg.

MARKERING: Lewis Hamilton gir klart uttrykk for hva han mener om Ungarns forslag til homolov. På banen er han kanskje på vei ut av skyggen til sammenlagtleder Max Verstappen (i bakgrunnen). Foto: Tim Goode / PA Wire

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Til dere alle i dette vakre landet Ungarn, er innledningen til en tekst briten har publisert på sin Instagram-konto torsdag formiddag - i forkant av pressekonferanser samme dag og første trening fredag.

Etter den «vakre» ansatsen følger Lewis Hamiltons hovedbudskap.

Det dreier seg om Ungarns anti-LGBTQ+-lov. Den er ifølge Hamilton er «uakseptabel».

Og ikke bare det.

– Foran helgens Grand Prix vil jeg gi min støtte til dem som er utsatt for styresmaktens anti-LGBTQ+-lov. (...) Det er feigt og feil for de med makt å legge frem en slik lov. Alle fortjener å ha friheten til å være seg selv, uansett hvem de elsker og ønsker å være, fortsetter Lewis Hamilton.

Her er innlegget publisert på Instagram «stories»:

OPPGJØR: Lewis Hamilton vil ha fokus på Ungarns lovforslag før helgens Formel 1-runde. Foto: Skjermdump @lewishamilton på Instagram

Innlegget er skrevet på en regnbuefarget bakgrunn. Det avsluttes med emneknaggen #lgbtq. Det omstridte lovforslaget er ventet tatt opp til folkeavstemning senest i 2022.

Lewis Hamilton, som er farget og for en uke siden - etter å ha vunnet Formel-runden på hjemmebane - ble utsatt for rasisme i sosiale medier, «oppfordrer» videre «Ungarns folk» til å stemme i den kommende folkeavstemningen for å beskytte rettighetene til LGBTQ+-samfunnet.

– De trenger vår støtte mer enn noen gang. Vær så snill å vise støtte til dem rundt deg, fordi Kjærlighet («Love») vil alltid seire, mener Lewis Hamilton.

Norges rallystjerne og verdensmester Mads Østberg (33) markerte sin motstand mot Ungarns nye homolov for en måned siden.

Lewis Hamilton måtte tåle 10 sekunder tidsstraff etter en krasj med Max Verstappen (23) under første runde av Grand Prix-løpet på Silverstone-banen i England sist søndag. Den tålte han godt. Hamilton vant, mens Vetstappens Red Bull-lag måtte punge ut med 16 millioner kroner for å reparere bilen.

De to og deres respektive lag - Red Bull og Mercedes - har vært i tottene på hverandre en god stund. Antall beskyldninger og muntlige stikk har ikke avtatt etter at Lewis Hamilton begynte å nappe Verstappen i nakken i kampen om sammenlagtseieren.

Max Verstappen topper poenglisten etter 10 runder med 185 poeng, kun åtte poeng foran Lewis Hamilton på 2. plass. Løpsseier gir 25 poeng.

Media hadde håpet at Hamilton og Verstappen skulle bli paret av Det internasjonale bilsportforbundet FIA under det offisielle pressetreffet torsdag klokken 12.30 i Ungarn. Ifølge GPblog.com har de «feiget ut». Hamilton er satt opp i siste par med sin finske lagkamerat Valtteri Bottas, før nest siste par: Lando Norris (McLaren)/Vertstappen (Red Bull).

Det kan imidlertid borge for en verbal krasj i det antagonistene møtes, henholdsvis på vei ut og på vei inn i intervjurommet.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 13:26 Oppdatert: 29. juli 2021 13:56