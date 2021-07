Engelske aviser etter semifinaleseieren: «England drømmer»

Onsdag sikret England seg en plass i EM-finalen, deres første mesterskapsfinale siden VM-gullet i 1966. Det fikk de engelske avisene til å ta av.

JUBEL: Harry Kane (midten) jubler sammen med Raheem Sterling (venstre) og Jordan Henderson (høyre) etter kampslutt. Foto: Mike Egerton / PA Wire

«England drømmer» er den enkle overskriften til The Guardian, som på enkelt vis slår fast at engelskmennene er klare for sin første finale siden 1966.

«Endelig» er beskjeden som lyser ut fra forsiden til Daily Mirror. De skriver videre at «Harry og heltene hans» nå kan gjøre som de «udødelige» heltene fra VM i 1966.

I Daily Star spør man seg om dette «er den beste drømmen noensinne?» – før de videre skriver at man bør kjøpe to utgaver av avisen, for det kan ta 55 år til før England kommer til en ny finale.

Den store helten i onsdagens kamp ble til slutt Harry Kane. Tottenham-spissen åpnet opp det danske forsvaret med en nydelig pasning til Bukayo Saka i forkant av utligningen i første omgang og satte inn det avgjørende 2–1-målet i den første ekstraomgangen etter å ha satt inn returen fra sin egen straffebom.

Daily Mail har viet store deler av forsiden til et bilde av Kane, og et ordspill med tittelen «Kane you belive it!».

Kane er også i fokus hos The Sun, hvor tittelen «Probably the best feeling in the world» (Trolig den beste følelsen i verden) er et klart stikk til det danske bryggeriet Carlsberg, som har «Probably the best beer in the world» (Trolig det beste ølet i verden) som sitt slagord.

Avisen har også lagt inn en del av Carlsbergs logo i tittelen og skriver at landslaget trolig sørget for at den engelske fansen satt igjen med den beste følelsen siden VM-gullet for 55 år siden.

Daily Mail belønner også Kane med 9,5 poeng på børsen, mens Raheem Sterling får 8,5.

Om Sterling skriver de at han «til tider ikke var mulig å håndtere», mens det er Kasper Schmeichel som får den beste danske børskarakteren med 9 poeng etter en rekke strålende redninger.