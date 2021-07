Rekdals utfordringer: Overtidstap, spillere på vei bort og skadet kaptein

(HamKam – Aalesund 2–3) Til tross for tap mot Aalesund, tar HamKam sommerferie som knappe serieledere i Obos-ligaen. Når neste kamp spilles kan det være med et helt annet mannskap for trener Kjetil Rekdal (52).

Etter overtidstap i toppkampen mot Aalesund onsdag, har HamKam bare ett poengs luke ned til Fredrikstad og Jerv på de påfølgende plassene. Aalesund følger ett poeng bak der igjen på fjerde.

Nå venter lokaloppgjør i cupen mot Brumunddal søndag, mens neste seriekamp ikke spilles før 18. august.

Innen den tid bør HamKam-trener Kjetil Rekdal få på plass en del viktige brikker.

PROBLEMER: Kjetil Rekdal har mye han må få på plass før neste serierunde. Foto: Tor Erik Schrøder

Keeper Julian Faye Lund har imponert på utlån fra Rosenborg så langt denne sesongen, men Rosenborg-trener Åge Hareide har bekreftet til Nidaros at keeperen returnerer til Trondheim 1. august. HamKam-leiren har imidlertid sagt til Hamar Arbeiderblad at ingenting er bestemt.

På stopperplass begynner det også å tynnes ut. Ruben Alegre reiser hjem til Spania allerede torsdag, melder HA. Da passer det dårlig at kaptein Steinar Strømsnes er skadet.

– Vi har en tynn stall, men vi har en god stall. Den elleveren vi har er god den, så det er ikke så bekymringsfullt, sier Rekdal på HAs sending etter kampen. Samtidig er han klar på at hullet etter spillere som forsvinner må tettes.

– Vi må erstatte Ruben (Alegre), og finne ut hva som skjer med Julian (Faye Lund). Går han må vi ha inn en ny keeper. Vi må i hvert fall erstatte de vi mister.

Overgangsvinduet åpner 1. august og stenger 31. august.

Tabelltoer Fredrikstad var i storform med tre strake seiere, men fikk seg en støkk tidlig av Strømmen som gikk opp i ledelsen etter to minutters spill. FFK fikk utlignet like før pause ved Taofeek Ismaheel, men klarte ikke å sette inn seiersmålet etter hvilen. Riki Alba var nærmest etter 64 minutter, men det endte 1-1.

Tabelltreer Jerv tok en ellevill seier borte over Ranheim. Ranheim trodde de kunne styre mot seier etter Michael Karlsens 3-2-mål fra straffemerket med ti minutter igjen av ordinær tid, men mål fra Pibe og en overtidsscoring av Diego Campos sørget for Jerv-jubel til slutt.

OBOS-ligaen S V U T M P 1 HamKam 13 8 2 3 26 – 13 13 26 2 Fredrikstad 13 7 4 2 25 – 16 9 25 3 Jerv 13 7 4 2 22 – 20 2 25 4 Aalesund 13 7 3 3 21 – 16 5 24 5 Sogndal 13 6 3 4 20 – 13 7 21 VIS MER Opprykk

Opprykk Opprykkskvalifisering

Opprykkskvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk