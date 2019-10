Pappa Carlsen om sønnens elleville rekke: – Skal ha ganske mye klaff for å gjøre det igjen

Magnus Carlsen er fire konkurransedager fra å ha spilt 100 partier i langsjakk uten å tape.

Magnus Carlsen nærmer seg tresifret antall partier uten tap i klassisk sjakk. Her er han sammen med faren Henrik under Norway Chess i 2016.

Unngår verdenseneren fra Lommedalen å snuble i innspurten på Isle of Man, vil han oppnå den symboltunge milepælen søndag kveld.

I så fall tangerer Carlsen rekken til kinesiske Ding Liren.

– Det vil være stas om Magnus klarer seier eller remis i sine fire-fem neste partier. 100 er et flott og rundt tall, og det er noe som er ekstra morsomt å sikte mot. Uansett er dagens rekke en positiv opplevelse han kan ta med seg resten av karrieren, sier sjakkessets far, Henrik Carlsen, til Aftenposten.

Han viser til at sønnen har møtt spillere av høyt kaliber som ubeseiret i snart 15 måneder. På veien har han også hatt sin dose med flaks.

– Tilfeldigheter har vært til hjelp, og Magnus vært veldig nær å tape i fire eller fem partier. Det viser at det skal ganske mye klaff til for at han skal kunne gjøre noe lignende igjen.

Tidligere i uken medga Magnus Carlsen at han har rekordjakten i tankene.

– Selvsagt tenker jeg på det. Nå har det vært så mange partier at jeg kan ikke la være å tenke på det, sa han til Chess.com.

Magnus Carlsen har gått ubeseiret i langsjakk siden sommeren i fjor. Forrige tap kom 31. juli 2018.

Fakta Flest partier i langsjakk uten tap 100: Ding Liren (2017/18) 96: Magnus Carlsen (2018/19) 95: Mikhail Tal (1973/74) 86: Mikhail Tal (1972/73) 82: Wang Yue (2008) 82: Vladimir Kramnik (1999/2000) 67: Wesley So (2016/17) 67: Maxime Vachier-Lagrave (2015/16) 62: José Raul Capablanca (1916–1924) Sergej Tivjakov (Russland) og Bogdan Lalic (Kroatia) hevder å ha spilt 110 partier uten tap, men mot klart svakere motstand. Mange anser Dings rekke som den reelle rekorden. Kilde: Matt & Patt

– Ingen klare regler

Ding rakk akkurat å komme opp i et tresifret antall partier uten nederlag mellom august 2017 og november 2018. De fleste anser det som rekord, men noen vil peke på at både Sergej Tivjakov og Bogdan Lalic hevder å ha spilt en rekke på 110 turneringspartier uten å tape.

– Vi snakker her om uoffisielle rekorder. Det er ikke klare regler, og derfor blir det en avveining mellom spillerstyrken man møter og antall partier. Det kan godt være at det på amatørnivå er blitt spilt langt flere partier uten tap enn de 110, svarer Henrik Carlsen når han blir spurt om hva han og sønnen mener er den reelle verdensrekorden.

– En slik avveiing vil tilsi at rekken til Magnus på 96 partier, med en ratinggjennomsnitt på rundt 2760, er en historisk svært god prestasjon. Den vil uansett komme til å stå seg, utdyper pappa Carlsen.

Derfor mener han det «ikke er helt sammenlignbart» å sette Carlsens tall opp mot andre, og da særlig Tivjakov og Lalic. De to sistnevnte møtte høyst variabel motstand.

Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen i klassisk sjakk i november i fjor.

Kunsten å hente seg inn igjen

Magnus Carlsen har heng på teten i Grand Swiss-turneringen på Isle of Man, men de første dagene overbeviste han ingen. Søndag var sjakkesset i skikkelig trøbbel, og på et tidspunkt lå han under med fire bønder mot hviterussiske Vladislav Kovalev.

Da så det ut til å bli bråstopp for Carlsens fenomenale rekke. Som vanlig hentet han seg inn igjen.

– Risikoen for tap var stor, men Magnus er flink til å lete etter måter å holde liv i stillingen på og gjøre det vanskelig for motstanderen. De aller beste må slås ned mange ganger i løpet av et parti. Det er en av årsakene til at Magnus har reddet seg ut av i alle fall fire eller fem tapte stillinger de siste 14–15 månedene, forklarer Henrik Carlsen.

Turneringen på den britiske øya i Irskesjøen avsluttes mandag.

Om to uker skal Magnus Carlsen spille tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk på Henie Onstad Kunstsenter på Høvik utenfor Oslo.