Denne Manchester United-spilleren er den eneste ekspertene er sikker på kunne styrket Liverpool

Til helgen er det storkamp på Old Trafford. Men de siste årene er det bare ett av lagene som har spilt som et storlag.

Manchester United har bare to seiere på åtte seriekamper. Her fra 0–0-kampen mot AZ Alkmaar i Europa League-kampen i Haag. PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

På søndag møtes Manchester United og Liverpool i nordvest-derbyet. Kampen de to lagenes supportere ser først etter når datamaskinen hiver ut terminlisten om sommeren.

De er Englands to mestvinnende fotballklubber, men har aldri vært virkelig på topp samtidig. Uniteds «Busby Babes» herjet på 50-tallet, Liverpool regjerte på 70- og 80-tallet, før Sir Alex Ferguson gjorde som han ønsket og «slo Liverpool ned fra grenen deres».

Nå ser det ut til at Liverpool er på vei inn i en ny storhetstid, mens Manchester United sakker akterut. Forholdet mellom de to enorme supporterskarene er preget av misunnelse og hat.

17.30 søndag smeller det på Old Trafford. Kan en presset Ole Gunnar Solskjær hevde seg mot Jürgen Klopp og Liverpool?

Søndag blir det del to av Solskjær mot Klopp. Mange United-supportere vil ikke ha en del tre, men norske eksperter mener nordmøringen gjorde et godt overgangsvindu i sommer. Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Ikke én United-spiller på drømmelaget

En Liverpool-seier på søndag vil være serieledernes niende strake. Eller 18. strake om man teller med fjorårssesongen. De er allerede 15 poeng foran United og kan altså øke avstanden til 18 poeng. Etter ni runder.

Det er også kanskje grunnen til at Sky Sports fotballekspert Danny Mills ikke har med en eneste United-spiller når han skal sette opp drømmelaget basert på de to rivalene fra Nord-England.

Den tidligere Leeds-bautaen provoserte med det en del United-supporterne på sosiale medier. Det skal sies at flere supportere også uttrykte at de var enige med ham. De som derimot var uenige med Mills, har nok også en høne eller to å plukke med ekspertene vi har snakket med.

Én mann får plass

Vi har nemlig bedt tre eksperter sette opp det drømmelaget de mener er best, og der er det ikke mange United-spillere. Men én av Solskjærs elever går igjen i svarene: Nysigneringen fra Leicester, Harry Maguire.

Huseklepps ellever. Laget i buildlineup.com

– Jeg tenker Maguire er den eneste, i duell med (Joël) Matip. Han har vært ganske bra. Det eneste som har skuffet meg med han, er at han ikke har scoret på sjansene sine. Han har faktisk fått en del av dem på offensiv dødball.

– Matip er også en bra makker til Van Dijk, og man kan kanskje si at han vil passe bedre til det, men tenker man ren kvalitet, tenker jeg at Maguire er bedre, sier BTs fotballekspert og Premier League-ekspert i TV 2, Erik Huseklepp.

Erik Huseklepps lag: Alisson – Andy Robertson, Virgil van Dijk, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold – Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum – Roberto Firmino, Sadio Mané – Mohamed Salah

Vil ha med tre fra United

– Jeg rangerer Maguire foran Matip under tvil, for Matip spiller på skyhøyt nivå. Maguires luftstyrke, posisjonsspill på innlegg og ro med ball gjør at jeg hårfint velger ham, sier Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås.

Tjærnås mener ytterligere to til fra Manchester United kan gå inn på drømmelaget.

Tjærnås’ lag. Laget i buildlineup.com

– David de Gea. Under tvil, fordi Alisson har vist at han er en matchvinner. Men de Gea på sitt beste er tett på komplett. Trygg med beina og har etter hvert blitt sikker i feltet og med reflekser og reaksjoner på høyeste nivå, sier Tjærnås og fortsetter:

– Så setter jeg Pogba som den ene indreløperen sentralt, med Fabinho og Henderson med seg. Fordi den beste utgaven av Pogba er den jeg tar ut, ikke den har vært litt for ofte. Den beste utgaven av Pogba har utilnærmelig fysikk, er fremoverrettet og bidrar med målpoeng. Ellers er Rashford nær en plass, men det er galskap å splitte de tre på topp hos Liverpool som tenkt manager for et samlet lag, sier han.

Lars Tjærnås’ lag: David de Gea – Andy Robertson, Virgil van Dijk, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold – Paul Pogba, Fabinho, Georginio Wijnaldum – Roberto Firmino, Sadio Mané – Mohamed Salah

Harry Maguire har fått ros til tross for en trøblete United-åpning. Midtstopperen har herjet i Leicesters bakre firer i en årrekke og har tatt opp hansken i Manchester. LEE SMITH / X03806

Mener fremtiden er lys

Maguire er dermed United-spilleren med mest fotfeste i de forskjellige drømmelagene. Premier League- og Fantasy-ekspert Mina Finstad Berg støtter Mills i at det er tøft å ha med United-spillere, men også hun er nær å bytte ut Matip med Maguire i stopperrekken.

– Van Dijk sier seg selv, men også Matip har vært bra i det siste, så det er vanskelig å ta ut han også, sier Finstad Berg.

Finstad Bergs lag. Laget i buildlineup.com

– Akkurat nå er det problemer med å få plass til Manchester United-spillere, det sliter jeg litt med, slår hun fast.

Men før norske United-supportere tenner på alle plugger: Ekspertene mener fremtiden i den røde delen av Manchester kan se lys ut. Og særlig en av backene får ros.

– Jeg er veldig glad i (Aaron) Wan-Bissaka, men problemet er at Liverpool har grisegode backer akkurat nå. Wan-Bissaka går inn på de aller fleste andre lag. Jeg har troen på flere spillere på sikt, men akkurat i de posisjonene er Liverpool sterkere, sier Finstad Berg.

Mina Finstad Bergs lag: Alisson – Andy Robertson, Virgil van Dijk, Joël Matip, Trent Alexander-Arnold – Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum – Roberto Firmino, Sadio Mané – Mohamed Salah

Sadio Mané, Mo Salah og Roberto Firmino. Jo da, det er tøft å splitte fronttrioen til Liverpool om dagen. Phil Noble / X01988

– Ingen plan B

– Sommerens signeringer var kloke. Man trengte åpenbart en leder bak og Maguire har forsterket. James har også vist potensial. Fine signeringer, men problemet er at det ikke var nok. Klopp har fått bygget et perfekt lag over tid, husk at det ikke gikk på skinner i starten der heller, sier Finstad Berg.

I likhet med henne har Huseklepp sansen for Wan-Bissaka og de andre signeringene, men han mener United burde forsterket mer fremover.

– Fremover er det for like spillertyper, man har ingen plan B. Det er bare fart og teknikk og nesten ingenting annet enn det. Det er dristig av Manchester United å stole på (Marcus) Rashford og (Anthony) Martial, sier Huseklepp.