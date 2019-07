Med litt flyt kan Viktor Hovland vinne helgens PGA-turnering i Illinois.

Under fire uker har gått siden Hovland ble golfspiller på heltid, men allerede nå har bookmakerne pekt ut 21-åringen som den største favoritten til å stå igjen som vinner i Silvis.

I så fall blir han første nordmann på herresiden til å ta hjem en seier på PGA-touren.

– Det er ganske ekstremt, og det er utrolig gøy at han kan sette norsk golf på kartet, sier Espen Kofstad, som i en årrekke har vært golfproff på europatouren.

Det hører med til historien at det er et markant svakere felt enn vanlig som stiller i Illinois torsdag. Ingen av verdens 50 best rangerte spillere er påmeldt. Grunnen er at mange allerede har reist over til Storbritannia for å forberede seg til British Open, som er årets fjerde og siste majorturnering.

Oddssetterne har derfor troen på Norges stjerneskudd. I snitt er en Hovland-seier satt til 18 ganger innsatsen. Like bak følger en annen fersking, Collin Morikawa, med 20 i odds.

Fakta: Viktor Hovland * Født: 18. september 1997 (21 år) * Vant det norske golfmesterskapet for amatører i 2014 * Studerte ved Oklahoma State-universitetet i USA * Representerer den norske golfklubben Miklagard, som holder til i Ullensaker i Oslo * Vant i august 2018 USAs amatørmesterskap og kvalifiserte seg dermed til majorturneringene US Masters og US Open påfølgende år. * I april 2019 gikk han fra 911.-plass til 635.-plass på verdensrankingen i golf etter 32.-plass i US Masters, som var beste amatørplassering på 58 år. * 16. juni 2019 avsluttet han amatørkarrieren med 12.-plass i US Open, der han slo turneringens 59 år gamle rekord for amatører da han avsluttet med 280 slag totalt, fire under par. Den gamle rekorden var 282 slag. * Profesjonell spiller fra 17. juni 2019.

Berit Roald / NTB scanpix

Må forbedre puttingen

Golfentusiast- og kommentator Hallvard Flatland er dypt imponert over det Hovland gjør om dagen. Han tror seieren kan komme allerede til helgen.

– Nå bare håper jeg inderlig at han får en turnering med fire gode runder. Han har jo hatt en tendens til å spille en eller to halvgode runder i hver turnering, og det er derfor han ikke er helt i toppen. Får han satt sammen fire gode runder, er han en vinnerkandidat med en gang, sier Flatland og fortsetter:

– En ting er at han slår lenger enn de fleste på utslagene sine, men han slår jo også rettere enn en samlet verdenselite. Det eneste lille som han fortsatt kan forbedre, er å få enda mer flyt på puttingen. Får han til det, er Viktor komplett.

Heiko Junge / NTB scanpix

Kofstad føler også at en Hovland-triumf kan komme når som helst.

– Han trenger den uken der han er bedre enn snittet. Proffene setter vanligvis bare halvparten av 3-meterne. Så hvis du plutselig har en uke der du setter 90 prosent innenfor tre meter, står du igjen som vinner. Viktor trenger bare en uke der han slår statistikken litt og har flyt. Da kan han lett vinne.

Fredrik Varfjell / NTB scanpix

«Små tuer kan velte store lass»

Flatland bruker Matthew Wolff som et eksempel på at det er mulig å vinne i starten av profftilværelsen. Den amerikanske 20-åringen gikk på college sammen med Hovland i Oklahoma, og forrige helg tok han en PGA-triumf i Minnesota. Det skjedde i hans tredje turnering som proff.

– Han var ikke noe mer erfaren enn Viktor. Jeg tror det er litt tilfeldig hvem som har flyten og litt tur med seg. Små tuer kan velte store lass i golf, sier TV-veteranen.

Hovland har forbløffet en hel golfverden med sitt modne spill. I april ble han den beste amatørspilleren i US Masters siden 1961 med en sterk 32.-plass. Det klarte han i det som var hans major-debut.

To måneder senere slo han til med en oppsiktsvekkende 12.-plass i US Open. Med 280 slag på fire runder leverte unggutten en score ingen amatørspiller hadde vist maken til gjennom hele turneringens historie.

David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Jakter fast plass

Dagen etter bragden gikk Hovland over til profflivet. Siden har han klart cuten (kvalifiseringsgrense etter to runder) i alle de tre PGA-turneringene han har spilt.

– Jeg er ikke kjempeoverrasket. Han har vært på college de to siste årene, og de turneringene han spilte der var de beste forberedelsene han kunne få på det som nå møter ham. Han spiller bra hele tiden, og spiller helt likt som da han gikk på college. Det er ganske rått, sier Espen Kofstad.

Hovland er blitt dårligst nummer 13 i tre av de fire siste turneringene han har spilt.

– Vi ser nå at Viktor har en utrolig stabilitet, og feilene blir færre og færre. Han kommer til å få en seier en vakker dag, men om den kommer nå med en gang eller litt på sikt, er umulig å si, sier Norges golfpresident Marit Wiig.

Blir det seier til Hovland i helgen, vil han være sikret en fast plass på PGA-touren de to neste årene. Han får også innpass neste sesong om han blir blant de 25 beste i løpet sluttspillet i Korn Ferry Tour (tre turneringer) i slutten av august og starten av september.