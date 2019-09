Hegerberg og Graham Hansen kan ikke kåres til verdens beste spiller

Verken Ada Hegerberg eller Caroline Graham Hansen er blant de tre som kan stikke av med prisen i FIFA-kåringen av årets spiller i verden.

Ada Hegerberg er ikke blant de tre spillerne som kan vinne prisen som årets spiller i verden kåret av FIFA. Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Det ble klart under en presentasjon i Milano mandag.

Både Hegerberg og Graham Hansen var blant de 12 nominerte til prisen, men de tre som gikk videre var engelske Lucy Bronze, samt den amerikanske duoen Megan Rapinoe og Alex Morgan. De to sistnevnte var i sommer med å vinne VM med USA.

Hegerberg var den store spilleren da Lyon vant Champions League, men ble veid for lett. Det ble også Graham Hansen, som har vært glimrende for Wolfsburg og Norge. Hun er nå Barcelona-spiller.

I herreklassen står det mellom Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) og Virgil van Dijk (Liverpool). Sistnevnte stakk nylig av med prisen da UEFA kåret årets spiller.

Premier League-trioen Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) og Mauricio Pochettino (Tottenham) er nominert i kategorien for beste herretrener.

I kategorien for beste trener for et kvinnelag, står det mellom USA-trener Jill Ellis, Englands Phil Neville og Nederlands Sarina Wiegman.

I kåringen av årets mål i verden står det mellom scoringer av Lionel Messi, colombianske Juan Fernando Quintero og Daniel Zsori fra Ungarn.

Årets keeper blir enten Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) eller Marc-André ter Stegen (Barcelona) i herreklassen. Blant kvinnene er kandidatene svenske Hedvig Lindahl, chilenske Christiane Endler og Sari van Veenendaal fra Nederland.

Vinnerne av prisene blir kåret i Milano 23. september.