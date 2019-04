Tom Tvedt frykter at profesjonelle MMA-stevner skal bli arrangert i Norge. Frp-politiker Silje Hjemdal vil gjerne jobbe for at det skal skje.

Etter at styret i Norges idrettsforbund torsdag sa ja til å ta amatør-MMA inn i varmen, frykter idrettspresident Tom Tvedt at det kan gå med profesjonell MMA som det gjorde med proffboksing i 2014.

Da stemte Stortinget for å gjøre det lovlig med profesjonelle boksestevner på norsk jord.

– Jeg er redd for at dette vedtaket om å åpne for disse utenlandske proffstevnearrangørene legitimerer råskap og åpner for mangelfull beskyttelse, bruk av hjelm og nok polstring i hanskene, og at profesjonelle MMA stevner kommer til Norge. Det handler om å flytte grenser, det er jeg ikke i tvil om, sa idrettspresidenten fredag.

Fakta: Dette er MMA Mixed martial arts (MMA) En fullkontakt-kampsport som tillater bruk av både slag og grapplingteknikker (innebærer at en motstander skal gripes og deretter føres inn i en nedrivning, «ledd-lås» eller «kvelning»). Røttene til MMA kan føres tilbake til antikkens olympiske leker. MMA utøves på forskjellige nivåer med ulike regler. Profesjonell MMA er ikke tillat i Norge.

Mens Tvedt løfter pekefingeren mot det han ser på som en bekymringsfull utvikling, applauderer to av regjeringspartiene den.

– MMA skaper et enormt engasjement. På et eller annet tidspunkt vil jeg tro at man forlanger at det kommer en politisk debatt på det i Norge også. Vi har flere norske utøvere som er gode, men de må konkurrere i utlandet. Jeg skulle helst sett at de kunne konkurrere i Norge, men med forsvarlig regulering, sier Frps idrettspolitiske talsperson Silje Hjemdal.

Kaller Tvedt-uttalelser «trist»

Hun forteller at hun gjerne er med på å gjøre profesjonell MMA lovlig i Norge, så lenge det skjer på en forsvarlig måte.

– Jeg ser egentlig ikke noen grunn for at Norge skal ha et veldig mye strengere regelverk enn andre land, sier hun.

Venstres idrettspolitiske talsperson, Grunde Almeland, har lite til overs for måten Tvedt snakket imot sitt eget idrettsstyre på. Han omtaler det som «trist» at idrettspresidenten markerer avstand fra det Almeland mener er et veldig godt signal fra idrettsforbundet.

– Det er meningsløst at vi så lenge har forskjellsbehandlet etablerte og uetablerte kampidretter, sier han.

Stortingspolitikeren fra Venstre mener det er på høy tid med en diskusjon på hvorvidt også profesjonell MMA skal bli lov i Norge. Blant annet fordi en slik diskusjon ifølge ham vil gi flere politikere og andre bedre innsikt i hva MMA og kampsport faktisk er.

– Tror det blir en realitet

En MMA-debatt blir også mer aktuell med fremveksten av norske og Norge-baserte profiler som Emil Meek og Jack Hermansson, mener Almeland. Svenske Hermansson, som bor og trener i Oslo, ble nylig rangert blant de ti beste mellomvektsutøverne av UFC, et av de største MMA-forbundene internasjonalt.

Hva tror du om sjansene for at profesjonell MMA blir tillat i Norge?

– Hvis en ser en del år frem i tid, tror jeg det blir en realitet. Og jeg håper det blir en realitet, sier Almeland.

Han er samtidig klar på at selv om politikerne bør diskutere det allerede, må initiativet til å åpne opp til syvende og sist komme fra sporten selv. Det har så langt ikke skjedd.

Nestleder i MMA-forbundet, Thomas Rye Eriksen, understreker at de har holdt jobben med å få amatøridretten inn i idrettsforbundet og det å få legalisert proffidretten, adskilt. Derfor har de heller ikke jobbet for proff-MMA ennå.

– Det er ikke noe vi har gått inn for å legalisere i denne omgangen, sier han.

Høyre venter på forbundet

Før idretten selv tar initiativ til legalisering, vil heller ikke Høyre ta stilling til hvorvidt de vil støtte profesjonell MMA i Norge eller ikke.

– Det vil være naturlig at dette etterspørres fra forbundet/sporten før vi på ny tar en diskusjon. En slik forespørsel foreligger ikke, skriver partiets idrettspolitiske talsperson, Tage Pettersen, i en SMS.

Etter at Stortinget i 2014 opphevet forbudet mot proffboksing, uttalte daværende idrettspolitiske talsmann i Høyre, Svein Harberg, til Nettavisen at det å åpne opp for liberalisering av andre kampsporter, ikke var noe tema.

Det siste regjeringspartiet, KrF, har tidligere uttrykt motstand mot MMA.

– Vi vil ikke ha det i Norge, og håper Regjeringen setter foten, sa stortingspolitiker Geir Jørgen Bekkevold fra KrF til BT i 2017.

Partiets idrettspolitiske talsperson, Jorunn Lossius, forteller at hun ikke er kjent med at dette er diskutert i KrFs stortinggruppe.

– Men jeg kan ikke se for meg at det blir aktuelt for KrF å gå inn for å tillate proff MMA i Norge, skriver hun i en SMS.