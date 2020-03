Solskjær i sorg: – Peter var en fantastisk fotballspiller og et utrolig menneske

Den tidligere Cardiff City-spilleren Peter Whittingham er død, 35 år gammel.

Peter Whittingham spilte under Ole Gunnar Solskjær i Cardiff. Foto: Reuters

– Det gjør meg dypt trist å høre om bortgangen til Peter Whittingham, sier Ole Gunnar Solskjær i en kommentar til Aftenposten via Manchester Uniteds pressesjef Karen Shotbolt.

Torsdag ettermiddag opplyser Cardiff City i en pressemelding at den tidligere Premier League-spilleren er død, 35 år gammel.

– Det er med en grenseløs mengde sorg at vi må informere supportere om at Peter Whittingham har gått bort i en alder av 35. Vi er knust, skriver klubben.

Peter Whittingham var Cardiff-spiller under tiden Ole Gunnar Solskjær var manager der. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– En fantastisk fotballspiller og et utrolig menneske

Midtbanespilleren fikk over 400 kamper for klubben, og spilte under blant andre Solskjær da han var manager for «The Bluebirds» i 2014.

– Peter var en fantastisk fotballspiller og et utrolig menneske. Jeg nøt veldig å jobbe med ham i tiden min i Cardiff City. Det er vanskelig å tro at han er blitt tatt fra oss i en så ung alder, sier Solskjær.

Whittingham, som kom på årets lag i Championship tre ganger, var også lagkamerat med Jo Inge Berget, Mats Møller Dæhli og Magnus Wolff Eikrem.

– Peter vil bli dypt savnet og tankene våre er hos familien hans i denne vonde tiden, fortsetter Solskjær.

Roste Solskjær etter sparkingen

Da nordmannen fikk sparken i Cardiff i september 2014, fortalte Whittingham til VG at Solskjær var godt likt i klubben.

– Hvis du snakker med spillerne, får du høre at de har høye tanker om Ole. Han var en god manager. Det var bare resultatene som ikke gikk vår vei, sa Whittingham.

Den tiden var det også spørsmål om Solskjær var for snill som manager, men det kunne engelskmannen avkrefte.

– Nei, virkelig ikke. Han ga oss noen virkelige overhøvlinger før kamper og etter kamper. Så jeg vil ikke si det. Han var en god manager, men Championship er en tøff liga. Og vi har ikke hatt så mye flaks, sa Whittingham.

Døde etter fallulykke

Han dro videre til Blackburn Rovers i 2017, og la opp ett år senere. Han spilte også for Aston Villa, Burnley og Derby County.

Whittingham skal ha ligget på sykehuset i over en uke etter å ha pådratt seg en hodeskade etter et fall på en pub i Wales, ifølge BBC.

Politiet beskriver det som en ulykke, ifølge Sky Sports.

– Peter var en familiemann. Han kunne lyse opp rommet med sin humor, varme og personlighet. Som profesjonell fotballspiller – og som en Bluebird – gjorde han seg bemerket med talent, eleganse og ydmykhet. Ingen gjorde det bedre, skriver Cardiff City.

Whittingham etterlater seg kona Amanda og en sønn.