Andrew Musgrave åpnet Blinkfestivalen med seier. Han kan ta dobbelt opp i den nye stakekonkurransen i Lysebotn.

SANDNES: Åpningsrennet i Blinkfestivalen måtte avgjøres på oppløpet etter 60 seige kilometer fra Ålgård til Sandnes sentrum.

Briten Andrew Musgrave, som bor i Trondheim og snakker flytende norsk, viste superkrefter i spurten.

– Det var deilig det. Det er alltid digg å vinne. Jeg er veldig fornøyd. Jeg viser at jeg har noe litt halvveis fornuftig i sommer i alle fall, smiler Musgrave, før han litt panisk måtte løpe til premieseremonien.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Lansert som favoritt

Landslagsløper Simen Hegstad Krüger ble henvist til annenplassen. Morten Eide Pedersen ble nummer tre. Musgrave liker å gå klassisk på rulleski.

– Jeg er ganske god på klassisk på rulleski. Jeg har gått en del bra løp før på rulleski i klassisk. Jeg hadde mål om å gå fort. At jeg skulle vinne visste jeg ikke, selv om jeg hadde troen på at jeg kunne det, sier 29-åringen.

Langløper Tore Bjørseth Berdal var på staketur med Niklas Dyrhaug og Musgrave forrige uke. Han lanserer Musgrave som én av to favoritter til Blinkfestivalens nyvinning: Lysebotn Opp staking.

– Han blir skummel, sier Berdal.

– Han har kanskje litt for mye troen på meg, men det blir bra i morgen. Jeg gleder meg, sier Musgrave og ler.

Røthe er spent på kroppen

Den andre favoritten Berdal peker på er landsløper Sjur Røthe. 31-åringen fra Voss var en del av tetgruppen i Sandnes sentrum, men er ingen utpreget spurter.

– Det var greit. Jeg er ikke sterk nok og tøff nok på slutten. Totalt sett så var det et bra løp. Jeg hadde fryktet at jeg skulle være hektet av før oppløpet, så sånt sett var det en positiv opplevelse, sa Røthe.

Etter 60 kilometer på rulleski, litt over 18 timer før rennstart i Lysebotn, er ikke Røthe like sikker på at han valgte riktig da han gikk bort fra det tradisjonelle skøyterennet for staking.

– Jeg angrer nå, men det blir en bra økt. Jeg har bra tro på at jeg kan hevde meg i bakken i morgen. Jeg er litt spent på hvordan kroppen reagerer. Det har vært 60 km i armer, ben og rygg og alt. Det er liksom ikke helt dagligdags å smelle til med åtte kilometer rett opp dagen derpå, men det blir helt sikkert greit, sier Røthe.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Slind vant overlegent for kvinnene

Heldigvis for Røthe kommer også konkurrentene til å ha et tøft renn i beina.

– Det er likt for de fleste også. Jeg vil anta de fleste som har vært med på det har vært med på det i dag, så da blir det vel greit, sier Røthe.

PS: Astrid Øyre Slind viste tydelig hvorfor hun blir å regne med opp Lysebotn. Hun hang lenge med i tetgruppen til herrene, og da hun falt av var ingen andre kvinner i nærheten. Slind tok en overlegen seier i kvinneklassen. Thea Krokan Murud endte 1.16 minutter bak på annenplass.