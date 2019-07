Liverpool må klare seg uten Nathaniel Clyne i omtrent seks måneder.

Høyrebacken har pådratt seg en korsbåndskade.

28-åringen ble skadet i treningskampen mot Dortmund i USA natt til lørdag norsk tid.

– Han trente og spilte så bra. Han var i strålende form. Selvfølgelig er en slik skade dårlig nytt for enhver spiller, men det positive for ham er at det er en grei korsbåndskade ifølge det medisinske apparatet, sier manager Jürgen Klopp til Liverpools nettsted.

Clyne er på utgående kontrakt og tilbrakte våren på lån i Bournemouth.

Briten har vært ryktet tilbake til gamleklubben Crystal Palace, men nå kan skaden sette en stopper for det.