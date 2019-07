Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær vil gi nye spillere tid å komme inn i United-stilen. Selv brukte han seks minutter i brakdebuten i 1996.

Ole Gunnar Solskjær snakket med pressen i forkant av treningskampen mot Tottenham i Shanghai torsdag. Det ble en spørsmålet rundt spillerkjøp før overgangsvinduet stenger.

– Vi må være tålmodige med nye spillere, for det vil alltid ta litt tid for nye spillere å tilpasse seg Uniteds stil. Kanskje bortsett fra meg selv, som brukte seks minutter i min første kamp, sa Solskjær med latter fra salen.

En lang sesong

Solskjær debuterte i United-drakten med et brak 25. august i 1996 med å score etter bare noen få minutter på banen mot Blackburn.

– Jeg er godt fornøyd med de to dere nevner, Daniel (James) og Aaron (Wan-Bissaka), men som sagt det er viktig å være tålmodige. Det er en lang sesong og det er viktig å få de rette spillerne. Hvis man møter på hindringer så er det ikke bare å hoppe unna og velge andre løsninger midt i sesongen, sa Solskjær.

Det var naturligvis spørsmål rundt Romelu Lukaku som ikke spilte kampen mot Inter sist. United skal ha avslått et tilbud fra nettopp Inter om kjøpt av den belgiske tanksenteren.

– Lindelöf er tilbake, men Lukaku spiller ikke etter at han ble skadet på trening. Han har fått behandling av fysioterapeutene. Hadde skaden vært verre, hadde vi sendt ham hjem, sa Solskjær.

Har stor tro på spillerne

Manchester United jakter på sin fjerde seier under treningsturneen i Australia, Singapore og Kina.

– Jeg har virkelig tro på disse spillerne. Det er viktig at vi får en god start på sesongen. Du gir jo deg selv sjansen fremover hvis man får en god start. Vi har jo snakket om det siste halvåret jeg har vært i jobben, men nå legger vi fundamentet både mentalt og fysisk. Denne turneen er også med på å bygge lagånden.

– Vi har fått mange gode resultater i oppkjøringen og det er oppløftende, men det er ikke det som er viktig akkurat nå. Det viktigste er å finne måten vi skal spille på fremover, og la flest mulig forsøke seg i startelleveren, sa Solskjær

Tirsdag gjester Manchester United Ullevaal, hvor Kristiansund er motstander.

(©NTB)