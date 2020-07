To overraskelser på Sandnes Ulfs lag mot Jerv

Horenus Tadesse og Maxwell Effiom går inn på Sandnes Ulfs lag til mandagens kamp mot Jerv i Grimstad.

Kent Håvard Eriksen til venstre får med Maxwell Effiom og Horenus Tadesse fra start. Her er oppvarmingen i gang. Foto: Egil Ø. Nærland

Grimstad: Det betyr at Tord Johnsen Salte og Sanel Kapidzic blir hvilt og er ute fra 11-eren som startet og vant første seriekamp mot Øygarden 4–3.

Jasmin Bogdanovic som ikke var heldig den omgangen han spilte i åpningskampen, beholder plassen som midtre stopper, mens alt tyder på Kevin Jablinski blir tatt ned som høyre stopper.

Sandnes (3–5–2):

Pål Vestly Heigre - Kevin Jablinski, Jasmin Bogdanovic, Espen Hammer Berger - André Sødlund, Horenus Tadesse, Christian Landu Landu, Magnus Retsius Grødem, Ári Mohr Jónsson - Maxwell Effiom, Kent Håvard Eriksen.

Jerv som må klare seg uten sin karantenerammede trener, Arne Sandstø, på benken, stiller slik.

Jerv (3–5–2) :

Øystein Øvretveit - Bjørnar Hove, John Olav Norheim, Akeem Latifu - Thomas Zernichow, Daniel Aase, Diego Campos, Mathias Wichmann Andersen, Iman Mafi - Ole Marius Håbestad, Juan Pablo Sastre.

Kontringsfotball

Med fotrappe Effiom inn for Kapidzic, signaliserer trener Steffen Landro at han legger opp til kontringsfotball.

Treneren venter for øvrig en tøff batalje på J. J. Ugaland stadion som tradisjonsrike Levermyr stadion heter nå.

– Jerv er kanskje det laget som stiller med flest rutinerte og erfarne spillere i ligaen, jeg regner med at de kommer til å duellere kraftig. Så får vi vise at vi evner å ta også den typen motstand, sier Landro som er fryktelig usikker på hvor sterkt vinden vil prege kampen her i Grimstad. Banen ligger godt skjermet, men vinden kommer i uberegnelige kast.

– Har psykisk overtak

Statistikken viser at Sandnes Ulf ytterst sjelden tar poeng mot Jerv. Likevel mener treneren at de lyseblå har et psykisk overtak før mandagens kamp i Grimstad. Slik utfallet ble i første serierunde, stiller vi med et psykisk overtak, sier Steffen Landro, til Aftenbladet.

– Det er fryktelig surt å gå av banen uten poeng når du leder slik Jerv gjorde, særlig når du får det andre og avgjørende baklengsmålet i sluttminuttene.

– For oss ble det helt motsatt. Vi tar med masse positivt fra åpningskampen og vil sannsynligvis bli bedre allerede til denne kampen.

Jerv-fansen har store forventninger til hjemmelagets angripere, særlig Diego Campos fra Costa Rica og Landros kjenning fra Nest Sotra, Alexander Dang.