Kveldens Bislett Games-stevne er stjernespekket og med flere nordmenn i hovedrollene. Her er noe av det du bør få med deg.

Kl. 19.30, stav menn: Under siste kveld av Berlin-EM i fjor skapte nordmannen Sondre Guttormsen og svensken Armand Duplantis liv på Olympiastadion. Guttormsen forbedret sin personlige rekord fra 5,61 til 5,75 og ble nummer seks, mens Duplantis gikk over 6,05 i stavfinalen og ble EM-vinner. På Bislett stiller også regjerende verdensmester Sam Kendricks og regjerende VM-sølvvinner Piotr Lisek, for å nevne noen.

Kl. 20.03, 400 meter hekk kvinner: I et stevne i Polen for halvannen uke siden forbedret Amalie Iuel sin norske på distansen til 55,15, en forbedring på 11 hundredeler. Den norske hekkeløperen er i form og får testet seg mot de beste på Bislett. Kori Carter og Dalilah Muhammad vant gull og sølv i forrige VM, begge de amerikanske jentene er på plass i Oslo.

Kl. 20.25, 3000 meter menn: Etter en trøblete vinter må Henrik Ingebrigtsen finne seg i å være vraket fra Drømmemila. Men arrangøren har satt opp et sterkt felt til 28-åringen på 3000 meter: Etiopieren Muktar Edris, som vant VM-gull på 5000 meter for to år siden, er på vei tilbake etter skade og tester formen i Oslo. Det gjør også hans landsmann Selemon Barega, som med tiden 12.43,02 har fjerde best tid på 5000 meter gjennom alle tider. Ingebrigtsen skal forsøke å slå Marius Bakkens 18 år gamle norske rekord på 7.40,77.

Kl. 20.30, spyd menn: Hele syv av ni på startlisten har personlig rekord over 89 meter, fire av dem har vært over 90 meter. Tyskland dominerer disiplinen og fire potensielle vinnere er i Oslo. Regjerende OL- og EM-vinner Thomas Röhler (93.90) og VM-vinner Johannes Vetter (94.44) er favoritter.

Kl. 20,47, 100 meter hekk kvinner: Isabelle Pedersen har ikke bedre sesongbeste enn 13.26, men på Bislett får hun se hvor nivået ligger: De syv andre kvinnene i feltet har alle løpt fortere enn hennes norske rekord på 12,72.

Kl. 21.00, 100 meter menn: Her er amerikaneren Christian Coleman favoritt. Han har løpt distansen på 9,86 i år, han har en personlig bestenotering på 9,79 – som er likt med Usain Bolts banerekord på Bislett. Spørsmålet er om det blir litt for kjølig til Bislett-rekord.

Kl. 21.10, 3000 meter hinder kvinner: Bislett Alliansen har samlet et kruttsterkt felt på kvinnenes 3000 meter hinder. Her er regjerende verdensmester Emma Coburn, verdensrekordholder Beatrice Chepkoech og vår egen Karoline Bjerkeli Grøvdal. Romsdalingen har slitt med skader i oppkjøringen og er usikker på hvor hun står.

Kl. 21.32, 400 meter hekk menn: Et av kveldens store høydepunkter. Abderrahman Samba og Rai Benjamin stiller ikke, men det er solid fart på dem som stiller. Karsten Warholm viste fryktinngytende form innendørs i vinter og utklasset konkurrentene i DL-stevnet i Stockholm. Får ventelig sterk konkurranse av Kyron McMaster.

Kl. 21.51, Drømmemila: Denne distansen er den mest tradisjonsrike på Bislett og i år er to av brødrene Ingebrigtsen blant outsiderne. Ingen nordmann har vunnet Drømmemila tidligere og det blir tøft for Filip og Jakob Ingebrigtsen å skape historie. Et sterkt felt inneholder blant annet navn som Ayanleh Souleiman, Bethwell Birgen, Vincent Kibet og Justus Soget.

Alle øvelser sendes direkte på NRK1 fra klokken 19.45

NRK sender også nasjonale øvelser fra klokken 17.50