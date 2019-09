Liverpool straffet historisk svake Chelsea: – Hvor er forsvaret?

Chelsea lekker som en sil bakover. Det utnyttet Liverpools stjernegalleri.

Roberto Firmino (t.v.) havnet på scoringslisten mot Chelsea. Frank Augstein / AP

Chelsea – Liverpool 1–2

Laget fra sørvestlige London har hatt store defensive problemer denne sesongen. I det tøffe hjemmemøtet mot Liverpool fikk Chelsea-forsvaret kjørt seg igjen.

Et stjernetreff fra unggutten Trent Alexander-Arnold sendte bortelaget i føringen. Deretter fikk Roberto Firmino upresset headet inn 2–0.

Chelsea reduserte etter et fantastisk mål av N'Golo Kanté, men likevel endte det med tap.

Det betyr at Chelsea har sluppet inn hele 13 mål på de seks første kampene denne sesongen. Det er et historisk bunnpunkt for laget siden Premier League-starten i 1992. Man må helt tilbake til 1978/79-sesongen for å finne tilsvarende tall for klubben, ifølge Opta.

– Hvor er Chelsea-forsvaret? På Stamford Bridge skal du ikke kunne få til et upresset hodestøt. Det er forferdelig forsvarsspill, sa den tidligere målmaskinen Dion Dublin til BBC.

Chelsea-manager Frank Lampard har måtte se eget lag slite bakover. Matt Dunham / AP

– For et stjernetreff

Etter en hendelsesfattig åpning fikk Liverpool-stjernen Sadio Mané rom utenfor Chelseas sekstenmeter. Senegaleseren satte fart fremover og ble til slutt felt.

Både Mohamed Salah og Alexander-Arnold stilte seg opp. Det endte med at egypteren sentret ballen til Alexander-Arnold, og den unge engelskmannen svarte med å smelle ballen hardt i vinkelen.

– Du verden for et stjernetreff, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– (Jordan) Henderson ville ta frisparket, men jeg tenkte det var for nærme for ham. Jeg måtte gå for keeperens side. Jeg prøvde å treffe ballen så hardt jeg kunne, sa Alexander-Arnold til Sky Sports.

Hjemmesupporterne jublet for det de trodde var en utligning 13 minutter senere. César Azpilicueta satte ballen i mål fra kloss hold, men videodommerne konkluderte med at en Chelsea-spiller hadde vært i offside i forkant av scoringen.

I stedet svarte Liverpool på brutalt vis. Få minutter senere la venstreback Andrew Robertson inn fra venstresiden. Der steg Firmino til værs og stanget inn 2–0.

Trent Alexander-Arnold smalt inn 1–0 etter et frispark. EDDIE KEOGH / REUTERS

Nytt drømmemål

Chelsea presset på for en utligning etter pause. Abraham og Kanté hadde brukbare muligheter det første kvarteret, men det ble bare nesten.

– De fortjener et mål. De presser på, konkluderte Dublin i livestudioet til BBC.

Men så bare bestemte Kanté seg. Franskmannen vendte opp, fintet seg gjennom Liverpool-forsvaret og smalt ballen i krysset med 20 minutter igjen.

– Har du sett? Dette var et vidunderlig mål, utbrøt Alsaker.

– Vidunderlig er bare fornavnet, svarte kommentatormakkeren Nils Johan Semb.

Chelsea kom til flere gode muligheter på tampen, men klarte ikke å utligne. Dermed tok Liverpool en ny imponerende trepoenger.

De rødkledde leder Premier League – fem poeng foran Manchester City.