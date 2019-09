Følg friidretts-VM her.

Alle de tre Ingebrigtsen-brødrene som sto på startstreken på fredagens 5000-meter kvalifiserte seg til mandagens VM-finale.

Dermed blir det et utrolig løp med norske øyne på Khalifa International Stadium.

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen løper alle en langdistanse i VM. For en kveld det blir.

Drama etter løpet

Men den norske jubelen ble delvis satt på vent fredag kveld. For Jakob Ingebrigtsens kandidatur var i trøbbel etter at en britisk protest først ble tatt til følge etter at han suverent kvalifiserte seg til finalen.

I to timer trodde Ingebrigtsen-familien og det norske folk at Jakob var disket etter at han i sitt heat tråkket innenfor lista. Klokken kvart over ti ble den norske anken tatt til følge.

Dermed var en norsk jubelkveld komplett. For også Karoline Bjerkeli Grøvdal kvalifiserte seg - også hun med små marginer - til finale i 3000-meter hinder.

Norsk jubel

Mens Hedda Hynne og Karsten Warholm begge er klare for semifinaler i henholdsvis 800-meter og 400-meter hekk.

Nedtellingen er over og det er tid for å realisere store, norske øyeblikk på friidrettsbanen igjen.

Hedda Hynne startet fredagen med å kvalifisere seg til semifinalen med en tredjeplass i sitt heat i 800-meteren.

Deretter ble det en liten, norsk nedtur da bergensjenta Beatrice Nedberge Llano ble nummer av 14 av 15 i sleggekast-kvalifiseringen. Den skadeplagede Laksevåg-kasteren tok det hele med godt mot.

Fakta: Dagens program 15.30: Lengde, herrer. Kvalifisering. 15.35: 100 meter, menn. Forsøksheat. 15.40: Sleggekast, kvinner. Kvalifisering (gruppe A). BEATRICE NEDBERGE LLANO 16.10: 800 meter, kvinner. Forsøksheat. HEDDA HYNNE 16.30: Stavsprang, kvinner. Kvalifisering. LENE RETZIUS. 17.05: 100 meter, menn. Forsøksheat. 17.10: Sleggekast, kvinner. Kvalifisering (gruppe B). BEATRICE NEDBERGE LLANO 17.40: Høyde, kvinner. Kvalifisering. 17.55: 3000 meter hinder, kvinner. Forsøksheat. KAROLINE BJERKELI GRØVDAL. 18.25: Tresteg, menn. Kvalifisering. 18.45: 5000 meter, menn. Forsøksheat: JAKOB, HENRIK OG FILIP INGEBRIGTSEN. 19.35: 400 meter hekk, menn. Forsøksheat. KARSTEN WARHOLM. 22.59: Maraton, kvinner. Finale.

Heller ikke Moelv-jenta Lene Retzius klarte kvalifiseringen. Hun feilet alle sine tre forsøk på 4,50 i stavsprang og ble dermed stående på 4,35 i sin første konkurranse senior-VM.

Opptur ble det for hinderløperen Karoline Bjerkeli Grøvdal. 29-åringen fra Sunnmøre løp inn til sjetteplass i sitt 3000-heat og måtte vente til siste og avgjørende heat var over før hun kunne juble for plass i mandagens finale.