Full skadekrise for Solskjærs United

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er ikke optimist med tanke på at klubbens skadde nøkkelspillere blir å se på banen mot Leicester lørdag.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har skadeproblemer i stallen. Paul Pogba en av spillerne som er usikker. Terje Pedersen / NTB scanpix

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

En lang skadeliste skaper ekstra hodebry for Manchester United-sjefen foran Premier League-møtet på Old Trafford.

Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Luke Shaw, Diogo Dalot og Anthony Martial sliter alle med skader. Med unntak av Dalot tilhører de fem andre Solskjærs foretrukne United-ellever.

– Jeg kan ikke love at noen av dem kommer på banen, men vi skal forsøke å få én eller to av dem på benken, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

– La oss se når vi kommer til kampen. Kanskje har vi flere av dem tilbake neste helg, tilføyer han.

Les også Ekspert støtter Solskjær tross dårlig seriestart: – De er nødt til å gi han minst ett år

Verken Paul Pogba (t.v.) eller Anthony Martial ser ut til å rekke lørdagens kamp. ANDREW YATES / Reuters / NTB Scanpix

Hyller rekordkjøp

Men skadetrøbbelet betyr ikke at en startellever mot Leicester nødvendigvis kun vil bestå av unggutter.

– Du har spillere som kan komme inn med stor erfaring også, sier Solskjær og viser til blant andre Juan Mata, Nemanja Matic og Ashley Young.

Kampen blir også et gjensyn med gamle lagkamerater for rekordkjøpet Harry Maguire. United-manageren synes midtstopperen har vært god etter overgangen.

– Jeg synes Maguire har vært briljant. Han er en leder både i garderoben og på banen. Han ser frem til å spille mot sin gamle klubb, sier Solskjær.

– Du sa i sommer at United manglet ledere. Ser du på ham som en fremtidig kaptein?

– Han har definitivt karakteren og personligheten til å bli en kaptein. Noen er tekniske ledere, andre med stemmen. Han har egentlig alt, svarer manageren.

Les også Solskjær frykter at sommerkjøpet får filme-stempel

Solskjær benyttet anledningen til å hylle Harry Maguire før lørdagens møte med Leicester. JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB Scanpix

Tøff oppgave

Kristiansunderen er fullt klar over at lørdagens hjemmemøte med et formsterkt Leicester blir en vrien oppgave.

– Leicester er alltid en tøff kamp. De vil gjerne inn blant topp fire, og har gode spillere og en topp manager, sa Solskjær med henvisning til Brendan Rodgers.

Leicester har innledet sesongen friskt og har kun Liverpool og Manchester City foran seg på tabellen. United er tre poeng bak lørdagens motstander.

Så langt står United med følgende rekke i ligaen: 4–0 mot Chelsea (h), 1–1 mot Wolverhampton (b), 1–2 mot Crystal Palace (h), 1–1 mot Southampton (b).

Publisert 13. september 2019 11:18 Oppdatert: 13. september 2019 11:56