Youtube-brøler skapte storm: – Det er fortsatt flaut

«Videogate» ble den store snakkisen under VM. Nå snakker Carlsen-rival Fabiano Caruana ut.

Fabiano Caruana barket sammen i sjakk-VM i fjor. Nå barker de sammen igjen. Her fra i fjor. Paul Childs / X03809

London, 13. november 2018: Fabiano Caruana går frem til brettet, hilser på Magnus Carlsen og ser verdensmesteren rett inn i øynene. Caruana er midt i en storm av spekulasjoner. Selv aner han ingenting.

Før det fjerde VM-partiet la nemlig Caruanas sjakk-klubb ut en video på Youtube. Det var i utgangspunktet en typisk promoteringsvideo, men observante seere la merke til én ting: Stoppet man bildet, kunne man se hvilke sjakkåpninger Caruana hadde forberedt seg på før VM.

Dette pleier å være topphemmelig informasjon.

– Det var flaut. Det er fortsatt flaut, sier Caruana.

Fakta Detter er Fischer Random VM Dette er det første offisielle verdensmesterskapet i Fischer-sjakk. Det foregår på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden utenfor Oslo. Kvalifiseringsrundene og kvartfinalene ble spilt på nett. Semifinalene startet i går. Fire spillere er klare for semifinalene: Jan Nepomnjasjtsjij (Russland), Wesley So (USA), Fabiano Caruana (USA) og Magnus Carlsen (Norge). Magnus Carlsen vant et VM i Fischer-sjakk i fjor, men det var uoffisielt.

Panikk i Caruana-leiren

Amerikanerens korte krøller og briller dukker igjen opp på NRK denne uken. Det er semifinaler under VM i Fischer-sjakk, og Caruana spiller mot Carlsen igjen.

Men før VM åpnet Caruana opp om «video-gate», som det ble kalt i sjakk-kretser. Mens VM-kampen i London pågikk, nektet han å snakke om det.

Fabiano Caruana har lagt video-tabben fra sjakk-VM bak seg. – Jeg klandrer ingen. NTB scanpix

Caruana sier at teamet hans holdt videoen hemmelig for ham.

– Jeg var helt distansert fra det. Det var først etter det fjerde partiet at teamet fortalte det til meg. De var i panikk, forteller Caruana.

– Var det et triks?

Videoen viste en datamaskin, der man kunne lese ordene «Petroff 4. nc3» og «fianchetto Grünfeld». Det er navn på sjakkåpninger.

En gavepakke til Carlsen, mente noen. Andre mente det var for godt til å være sant: Flere eksperter anklaget nemlig Caruana for å lekke videoen med meningen. De trodde han prøvde å lure Carlsen til å tro at han skulle spille åpningene som ble vist i videoen.

– Var det et triks?

– Nei, nei, jeg brukte jo faktisk åpningene som ble vist i videoen, sier Caruana.

– Jeg prøvde ikke å lure Carlsen. Videoen viste en database jeg faktisk hadde laget, legger han til.

Carlsens magefølelse

Magnus Carlsen tror ikke «video-gate» var en bløff.

– Vi var hele tiden ganske sikre på at det ikke var et forsøk på å lure oss. Det var en kjempeglipp, sier Carlsen.

– Hvordan kunne dere vite det?

– Det var bare magefølelsen som sa det. Det ga mening, de tingene som sto der. Han har spilt flere av de åpningene i ettertid. Det er ingen grunn til å tro at det var lureri.

VM-deltagerne poserte før åpningsseremonien. Fra venstre: Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Jan Nepomnjasjtsjij og Wesley So. Fredrik Hagen, NTB scanpix

Carlsen vant til slutt VM-kampen etter omspill. Hverken Carlsen eller Caruana tror «video-gate» hadde stor betydning for resultatet.

Det tror heller ikke Wesley So, som også er i Norge for å spille VM i Fischer-sjakk.

– Jeg tror ikke det spilte noen rolle. Det var ikke nok informasjon for motstanderen (Carlsen, journ.anm.) å jobbe med, sier So.