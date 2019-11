Slik svarer Vålerenga på Brann-sjefens kritikk

– Det å aktivt gå inn på tribunen er veldig vanskelig.

For mindre enn 20 minutter siden

Kampen mellom Vålerenga og Brann på Intility søndag endte med tribuneskandale og noe som vil få etterspill for begge klubber.

Allerede før kampen begynte uroen da et par Vålerenga-supportere kom seg inn blant Brann-fansen i motsatt sving. De stjal med seg et Brann-banner, løp over banen og festet banneret blant VIF-fansen.

Så sendte Brann-supportere ut bluss på banen. Kampen måtte stanses i flere minutter. Litt senere blusset det også fra hjemmefansen. De satte fyr på Brann-banneret som de hadde stjålet.

Les også Brann-lederen reagerer på at politiet og Vålerenga ikke fjernet banneret

– Vanskelig

Etter søndagens kamp uttalte Branns daglige leder Vibeke Johannesen seg kritisk til at banneret hang oppe for lenge. Hun mener at dette provoserte Branns tilreisende supportere.

– Hvorfor de ikke klarer å få det fjernet, må du nesten snakke med dem om. Jeg synes at de burde ha klart å løse det, sa Johannesen på søndag.

Slik svarer Vålerengas daglige leder Erik Espeseth på kritikken:

– Banneret ble tatt av to personer som hadde kjøpt billett på bortefeltet, og da de tok banneret og løp over banen, var de fleste av våre verter og vakter opptatt med innslipp. Vi gjorde forsøk på å få fjernet banneret da det kom opp, men det å aktivt gå inn på tribunen er veldig vanskelig, og ikke anbefalt fra politiets side så vidt jeg vet. Så lenge det var kommet opp – var det derfor lite vi kunne gjøre med det.

Ifølge Espeseth vil klubben nå snakke med Brann om følgene av bråket.

– Er det noen skader etter kampen, og vil dere sende Brann regningen for de skadene som eventuelt er gjort av Brann-fansen?

– Det er skader på kunstgresset. Og det vil bli dialog med Brann om dette, svarer Espeseth.

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga. Kurt B M Haugli

Sender boten til Brann-supporterne

Etter kampen på søndag er det femte gang siden 2017 at Brann-supportere er involvert i uønskede hendelser med pyro. Tidligere i høst fikk klubben 25.000 kroner i bot.

Den boten sendte Brann videre til supporterne, som ifølge Brann-leder Johannesen har gjort opp for seg.

– Vil dere gjøre det samme ved en eventuell bot etter Vålerenga-kampen?

– Ja, svarer Johannesen.

– Vi jobber kontinuerlig med supporterne våre for å skape god og trygg stemning rundt kampene. Det har vært få hendelser de siste årene og flere av de har vært enkeltpersoner og ikke organiserte grupper. I år har vi hatt to større hendelser som vi følger opp. At bluss ble kastet på banen er ikke akseptabelt og det er også supporterne våre enige i, sier hun.

Sakene etter kampene på Åråsen (også der var det bråk i forbindelse med pyrobruk) og Intility er begge til behandling i NFF-systemet. Eventuelle bøter bestemmes av Doms- og sanksjonsutvalget, som er et uavhengig organ.