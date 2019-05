New York Times skriver at UEFA kan gi årets Premier League-vinnere en streng straff.

Det er New York Times som melder om at City forslaget om utestengning av Manchester-klubben fra Champions League kan komme i løpet av denne uken. Det er, ifølge New York Times, usikkert om forslaget går ut på at de skal utestenges allerede kommende Champions League eller om det handler om 2020/21.

Klubben som er eid av Sheik Mansour bin Zayed al-Nahyan, bror av lederen av De forente arabiske emirater, har gått fra å være en Championship-klubb i 2002 til å være en stormakt i engelsk fotball.

Det er UEFAs finansstyre som har bedt om etterforskning av Manchester City. Etterforskningen er ledet av Yves Leterme, tidligere statsminister i Belgia. Resultatet av etterforskningen som Leterme har ledet, skal være så godt som klar. Den blir nå sendt over til et organ som skal fatte en eventuell beslutning om straff.

Lengre etterforskning

Manchester City har i en lengre periode vært under etterforskning av UEFA for brudd på reglene for det som kalles financial fair play. Altså mottak av midler som ikke er basert på vanlig tradisjonell forretningsvirksomhet.

Det er sponsoravtalene med flyselskapet Etihad som er mye av grunnlaget for etterforskningen av bruddet på reglene.

Manchester City har aldri vunnet Champions League og det er det store målet til klubben nå etter å ha vunnet to Premier League-gull på rad. Det er forventet at klubben vil bruke alle midler til å få stoppet en utestengelse. Klubben nekter bestemt for at de har brutt reglene.

– Beskyldningen om økonomiske uregelmessigheter er komplett usann, het det i en uttalelse fra klubben tidligere i vinter.