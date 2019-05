Christian Dahle Borchgrevink og Norge skuffet mot New Zealand mandag. Nå blir veien videre knalltøff. FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Slik går Norge videre i U20-VM

Det norske laget har skuffet så langt i mesterskapet, men er ikke ute til tross for to tap på to kamper.