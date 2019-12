Carlsen er verdens fjerde beste i Fantasy: – Han er et geni

Sjakkspiller Magnus Carlsen hylles for prestasjonen i spillet Fantasy Premier League. Nå forteller han om egen strategi.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Carlsen er helt i verdenstoppen i spillet Fantasy Premier League. Foto: Claus Bech, Ritzau / NTB scanpix

I romjulen skal Magnus Carlsen spille om verdensmestertitlene i lyn- og hurtigsjakk i Moskva. I oppladningen til VM endte Carlsen nylig på en tredjeplass i finaleturneringen i Grand Chess Tour.

Men det er ikke bare i sjakk verdenseneren imponerer. Fotballentusiasten Carlsen følger nemlig også godt med på Premier League, og han imponerer voldsomt i ligaens Fantasy-spill.

– Min strategi er ikke banebrytende

Som Aftenposten tidligere har omtalt, ligger Carlsen høyt på listen i Fantasy Premier League. Men etter helgens runde i engelsk fotball er han nå helt oppe på fjerdeplass på verdensrankingen.

Fantasy Premier League har over syv millioner spillere. Carlsens prestasjon blir lagt merke til internasjonalt, og i helgen ble den omtalt i The Guardian. Da den engelske avisen ba ham kommentere den imponerende plasseringen, svarte sjakkeneren slik:

– I Fantasy-fotball er jeg både en optimist og «Optamist», skriver han i en e-post og sikter til den kjente statistikktjenesten Opta.

Etter at saken til The Guardian ble publisert, fortalte Carlsen mer om sin egen Fantasy-taktikk på sin egen Twitter-konto.

– Min strategi er ikke banebrytende, til dels statistikk og til dels magefølelse, skrev han.

Carlsen er en stor fan av fotball, og favorittlaget hans er den spanske klubben Real Madrid. Her spiller han for Vålerenga sjakk mot et sammensatt lag av andre sjakkspillere under EM fot klubblag i fjor høst. Foto: Jack Nilssen, Vålerenga Sjakklubb / NTB scanpix

Fakta Fantasy Premier League Fantasy Premier League er et virtuelt spill, der man enkelt fortalt skal være manager for et selvvalgt lag i Premier League. Man tar ut en spillertropp på 15 spillere etter et angitt budsjett, og velger deretter hvilke elleve spillere som skal spille kampene i hver runde. Poengsystemet tar utgangspunkt i virkeligheten. Spillerne hver manager har valgt ut, får altså poeng etter hvordan de presterer i det ekte Premier League. I overkant av syv millioner brukere spiller spillet verden over. Av disse er rundt 170.000 nordmenn.

– Helt uvirkelig

Sjakkspiller Jon Ludvig Hammer kjenner godt til Magnus Carlsens prestasjoner i Fantasy Premier League. Hammer har i likhet med Carlsen vært aktiv i spillet i en årrekke.

– Jeg husker da en av oss i sjakk-gjengen nådde en topp 1000-plassering i verden i løpet av en sesong for noen år siden. Det er et spill hvor interessen blir skyhøy hvis du gjør det bra. Uheldigvis for meg har jeg hatt mye motgang denne sesongen, sier den tidligere norgesmesteren i sjakk og ler.

Hammer er rangert som nummer 294.000 i Fantasy, og er med i samme Fantasy-liga som Carlsen, kalt «Grandmaster League». Den topper naturligvis Carlsen.

Hammer er mektig imponert over at Carlsen nå ligger på fjerdeplass i sammendraget.

– Det er jo helt fullstendig spinnvilt. Han har hatt en god del flaks, men det er mye dyktighet også. Det er jo helt uvirkelig. Man må følge godt med på Premier League og vite hvilke spillere som har potensial til å overprestere. Det har han klart, sier Hammer.

Jon Ludvig Hammer har i likhet med Magnus Carlsen i en årrekke hatt stor interesse for Fantasy Premier League. Her er han avbildet under fjorårets Norway Chess i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Best i Norge

Carlsen er den best rankede nordmannen i Fantasy. For to sesonger siden ble Carlsen nummer 2397, mens han i fjor endte som nummer 24.105. Denne sesongen har sjakkspilleren levert på stabilt toppnivå helt fra start. Allerede siden runde tre i Premier League har han vært blant de 5000 beste spillerne.

– Tror du Carlsen kan stå igjen som vinner?

– Det er ikke umulig. Han er nødt til å ha enda mer flaks enn det han har hatt hittil. Han vil nok få en topplassering uansett, svarer Hammer, som sier at Fantasy-spillet er et blant flere samtaletema når han snakker med Carlsen.

Slik så Magnus Carlsens lag ut i helgen. Dette laget ga 83 poeng, noe som førte verdenseneren i sjakk opp til fjerdeplass på verdensrankingen i spillet. Foto: Skjermdump Fantasy Premier League

– Han er et geni

TV 2s Fantasy Premier League-ekspert, Ole Martin Synnes, har selvfølgelig fått med seg Carlsens prestasjoner i spillet.

– Først og fremst er jeg ikke sjokkert. Han er jo et geni sammenlignet med alle andre. Det at han gjør det så bra er utrolig kult, sier Synnes.

Ole Martin Synnes er programleder i TV 2s Fantasy-podkast. Foto: PRIVAT

Synnes mener at Carlsens prestasjoner bør være en inspirasjon til andre spillere.

– Det er lett å tenke at han ligger der oppe på grunn av hjernen hans. Men uten å ta noe vekk fra prestasjonen, så spiller flaks en stor rolle. Ut fra det han sier selv, handler det mye om å stole på egen magefølelse i tillegg til å følge med på statistikk. Det kan være noe å lære av. Det er viktig å stole på egen magefølelse, sier han.

Fantasy-eksperten har også lagt merke til noen konkrete grep Carlsen har gjort i valget av spillere.

– Han har jo truffet med spillere som Jamie Vardy (Leicester) og John Lundstram (Sheffield United). I tillegg har han ikke lagt så mye vekt på å ha spillere fra alle topplagene, som er en taktikk man kan velge. I helgen besto midtbanen hans av to Liverpool-spillere og to Tottenham-spillere (inkludert Sadio Mané på benken). Han har bare stolt på de to lagene, og det har betalt seg, sier Synnes.

