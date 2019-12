Haalands drøm knust på ett magisk Liverpool-minutt

Salzburg bød opp til kamp og Erling Braut Haaland hadde sjansene, men drømmen om å sende den regjerende mesteren ut og selv avansere til sluttspillet i Champions League ble knust på ett minutt i 2. omgang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Erling Braut Haaland var nær scoring før pause mot Liverpool. Her skriker han ut i frustrasjon etter at Liverpools keeper Alisson Becker har fanget et innlegg rett foran beina på ham. Foto: JOHN SIBLEY/REUTERS

RB SALZBURG – LIVERPOOL 0–2

SALZBURG: For Liverpool vant den mye omtalte kampen mot RB Salzburg i Østerrike. Etter en målløs 1. omgang avgjorde den regjerende mesteren da Naby Keita og Mohamed Salah på ett minutt viste sin klasse og straffet hjemmelaget på nådeløst vis.

Mens Liverpool-spillerne jublet foran sine tilreisende supportere, gikk en forbannet Erling Braut Haaland for seg selv nede på sidelinjen for å roe seg ned. Det var tungt å svelge at drømmen om avansement forsvant på ett brutalt minutt.

Til da hadde RB Salzburg gitt Liverpool kamp. Og hatt et berettiget håp om å sende laget som vant turneringen sist sesong ut. Og Haaland hadde hatt sine sjanser.

Men dette var ikke kvelden.

Ros til Haaland likevel

– Haaland viser evne til å komme seg i posisjoner hvor han blir farlig. Men han lykkes ikke i dag, og hvor mye kan vi forvente av ham, sa TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Hangeland var lite i tvil om at det var fortjent at Liverpool vant og sikret seg videre avansement i Champions League.

– Forskjellen mellom de to lagene var at Liverpool har en mental styrke hvor de utnytter sjansene. De var det beste laget, men Salzburg skal ha all ære for at de klarte å la kampen leve såpass lenge.

Erling Braut Haaland fikk en god sjanse drøyt midtveis i 1. omgang. Men Liverpool-keeper Alisson reddet. Dejan Lovren ble smågutt i duell med Haaland. Foto: JOHN SIBLEY/REUTERS

Intens start

Haaland smilte bredt da han gikk ut av lagbussen halvannen time før kampstart i Salzburg. De siste meterne til stadion ryddet bussen seg vei gjennom en eim av forventninger og rød røyk fra hjemmefansens bluss.

19-åringen fra Bryne, med smått utrolige åtte mål i turneringen før den siste runden i gruppespillet, kom seg nesten løs og fri allerede etter 15 sekunders spill. Men Liverpool-stopper Virgil van Dijk fikk kroppskontakt med jærbuen og vant duellen.

Hjemmefansen var allerede oppe av stolsetene. Det var elektrisk inne på den smekkfulle arenaen utenfor bykjernen i Mozarts fødeby.

Men der Haaland misset, scoret Liverpool-angriperne. Her setter Mohamed Salah inn Liverpools andre scoring et snaut kvarter etter pause. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Liverpool, med hele sitt stjernegalleri der Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah utgjorde løperrekken, fikk kampens første sjanse etter fire minutter. Men hjemmelagets keeper Cican Stankovic reddet forsøket fra Salah.

Like etter vartet RB Salzburg opp med en trippelsjanse. Men Liverpool fikk rensket unna i siste liten.

Det var en intens start på kampen. Et skyhøyt tempo. Og to gode lag. Men da hjemmelaget begynte å slurve i pasningsspillet og rytmen i spillet forsvant litt, tok Liverpool over. Haaland løp, posisjonerte seg, var alltid klar, men fikk ikke de ballene Liverpool-manager Jürgen Klopp før kampen advarte mot.

Les også Haaland med sensasjonell rankingplass – beste tenåring i Europa

Erling Braut Haaland smilte og fleipet på vei ut av spillerbussen før kamp. Foto: MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Stoppet Haaland

Men så, etter 24 minutter, viste Haaland sin klasse. Han fikk ballen ute til venstre, brøytet unna Dejan Lovren og trampet mot mål. Men en god beinparade fra Alisson bakerst hos Liverpool stoppet Haaland-mål nummer ni i Champions League.

Det var en klassisk Haaland-sjanse. Der han fikk vist frem både tempo og fysikk og sitt venstrebein. Men denne gangen ble det med forsøket.

... så tok han plass på benken og tok noen minutter for seg selv før oppvarmingen startet. Foto: MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

29.500 tilskuere fikk se Liverpool skape de største sjansene før pause. Men målløst var det, etter en tidvis gnistrende fotballkamp, og RB Salzburgs håp om avansement levde.

2. omgang startet som den første: Haaland med et skuddforsøk, før Mohamed Salah var farlig frempå i den andre enden.

Fem minutter etter pause var det Haaland sin tur på ny. Han fikk ballen, tok den med seg og klinket til. Men ballen satt i nettveggen. Kanskje burde spisskometen skutt tidligere?

Les også Carlsen er verdens fjerde beste i Fantasy: – Han er et geni

Erling Braut Haaland var nær scoring, men denne avslutningen suste i nettveggen. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Salah fra død vinkel

Men for en match vi fikk servert. Spillet bølget, det kokte på tribunen og Salzburg spilte jevnt med laget som leder Premier League med åtte poengs luke.

Det var en kveld som mange vil huske en stund. Men kanskje vil skuffelsen sitte hardest i. For i det 57. spilleminutt nikket Naby Keita inn 0–1 etter et innlegg fra Sadio Mané.

Mens Dominik Szoboszlai deppet, jublet Liverpool-spillerne for seier i kampen og gruppeseier. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Et minutt etter satte Mohamed Salah inn Liverpools andre mål. Nærmest dra død vinkel. Med høyrefoten. Plutselig var oppgaven bortimot umulig for hjemmelaget.

Liverpool fikk kampen akkurat dit de ønsket. Hjemmelaget ga på ingen måte opp. Men de fleste hadde innfunnet seg med at det «bare» blir Europa League på nyåret. Den plassen sikret laget ved å bli nummer tre i gruppen.

Haaland forlot banen målløs etter 75 minutter. Men 19-åringen fikk nok en gang vist hva som bor i ham og hvorfor «halve Europa» jakter ham.

Så spørs det om han blir å se i Salzburg-drakten når vi kommer til februar og Europa League-sluttspillet starter eller om han skifter klubb før den tid.

(Supplerende reporter: Kurt B.M. Haugli i Oslo)