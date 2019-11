Ble overrasket av FIS-forbudet: Frykter juksemakere

FIS vedtok lørdag et totalforbud mot fluor i skismørning i sine konkurranser. Det inkluderer langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard.

Vedtaket er mer radikalt enn det forbudet som EU innfører 1. juni 2020. Dette er et direktiv som forbyr produksjon og omsetning av produkter som inneholder en miljøskadelig fluorforbindelse som også brukes i skismøring.

Forskning har vist at noen fluorforbindelse er helseskadelig og kan føre til fosterskader og kreft. Det er mistanke om at slike stoffer kan påvirke immunforsvaret og gi stoffskiftesykdommer.

Produsentene av skismørning har de siste årene jobbet hardt for å finne frem til alternative produkter. Men fortsatt er det flurobasert smørning som gir best gli under en del føreforhold.