Norsk snooker-bragd i verdens nest største turnering

Som første norske spiller har Kurt Maflin (36) nådd åttendedelsfinalen i UK Championships i snooker.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Kurt Maflin markerer seg i storturnering. Mette Bugge

Det ble klart etter at Maflin slo Alan McManus 6–2 i tredje runde mandag. UK Championship anses som den nest største turneringen i snooker-verdenen etter VM.

– VM er størst, så er det denne. Det han driver med nå er veldig stort, sier Eurosports snooker-kommentator Edwin Ingebrigtsen.

Dermed fortsetter Maflin den gode formen denne sesongen. På verdensrankingen som er en totalrangering av spill over to år er han nå oppe på 41. plass. Mens på rangeringen over årets sesong, er han helt oppe på en 12. plass.

– Det er veldig, veldig bra. Hvis han holder seg innenfor topp 16, er han garantert Grand Prix og Player Championship. Der er det mye penger og mange rankingpoeng involvert, forklarer Ingebrigtsen.

Les også Nær norsk snookerbragd i VM - hadde verdenseneren i kne

Møter fjorårsfinalist og kompis

Først er det den tapende finalisten fra fjorårets UK Championships, Mark Allen, som venter i åttendedelsfinalen onsdag.

– Det å slå Allen er kjempevanskelig. Der er Kurt en kraftig underdog. Men det som er med Kurt, er at han liker å spille mot de beste guttene. Det er ofte da han spiller best, mener Ingebrigtsen.

Norske Maflin og nordirske Allen er konkurrenter rundt bordet, men gode venner på privaten og spiser ofte middag sammen når snooker-sirkuset er ute på tur.

– Det er et interessant aspekt i kampen. Det kan slå begge veier, mener Ingebrigtsen.

Gjennombruddssesong

Eurosport-eksperten beskriver Maflin som en spiller som nyter stor respekt blant de andre spillerne i snooker-miljøet.

– Alle mener at han er altfor god til ikke å ha vunnet en stor turnering. Han er mye bedre enn rankingen sin. Det handler om å ha med seg hodet, det mentale. Det er kanskje der han må jobbe.

Denne sesongen har hodet og spillet vært mer på plass enn tidligere. I en alder av 36 år har Maflin endelig fått sin gjennombruddssesong.

– Dette med alder er interessant. Veldig mange spillere har vært litt under radaren sånn som Kurt, men plutselig kommet i midten av 30-årene. Det er mange spillere over 40 år som er gode. Det kan virke som om det er en modningsprosess, forklarer Ingebrigtsen.

36-åringen har vært Norges beste snooker-spiller siden han meldte overgang fra England i 2004 som 21-åring. I dag er han bosatt i Oslo, men er ofte i London og trener.

– Han må reise ut av landet for å få tilfredsstillende trening og matching. Det er vanskelig å være en god proff og ikke bo i Storbritannia eller Skottland, sier Ingebrigtsen.

Åttendedelsfinalen mot Allen spilles onsdag klokken 14.